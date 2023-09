Progetti di sviluppo locale, la Gallura raddoppia 

Taglia nuovi traguardi la strategia della programmazione territoriale portata avanti dalla Regione: dopo i 26 progetti già chiusi in tutta la Sardegna, ieri ad Aggius il tavolo di partenariato istituzionale e socioeconomico ha condiviso l’atto aggiuntivo che farà arrivare altri 35 milioni (oltre ai 32 già stanziati) per il progetto di sviluppo “La città di paesi della Gallura”.

L’iniziativa prevede interventi che vanno dalla valorizzazione turistica al miglioramento dei servizi per i cittadini, fino agli incentivi alle imprese. Sono coinvolti i centri dell’Unione dei Comuni Alta Gallura (Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Santa Teresa Gallura, Tempio, Viddalba, Trinità d’Agultu e Vignola) e Gallura (Arzachena, La Maddalena, Palau, Telti, Sant’Antonio di Gallura). «Perché un progetto divenga realtà ci si deve mettere attorno a un tavolo e lavorare per inventare e dare forma: oggi possiamo dire di raccogliere il frutto di questo impegno», ha detto l’assessore regionale alla Programmazione Giuseppe Fasolino, «dato che con gli atti aggiuntivi abbiamo dato risposte ai territori più virtuosi». Soddisfatti i sindaci e anche l’assessore regionale all’Istruzione Andrea Biancareddu, che ha evidenziato «la sinergia e la collaborazione leale tra Comuni nel raggiungimento di un importante risultato per le comunità».

