Progetti di sviluppo in 142 Comuni 

Dieci progetti che interessano sedici diverse realtà territoriali (tra Unioni dei Comuni e Comunità montane), per un totale di 142 Comuni coinvolti, in tutta la Sardegna: sono alcune delle coordinate della programmazione territoriale, cui la Giunta regionale intende dare un’accelerazione decisiva entro la fine del 2024. Se n’è discusso ieri a Cagliari, in un incontro tra il vicepresidente della Regione e assessore al Bilancio, Giuseppe Meloni, i tecnici al lavoro sul tema e i sindaci interessati.

«Stiamo rilanciando la programmazione territoriale per creare azioni positive legate alle esigenze delle comunità», ha detto Meloni, che auspica di arrivare a «una proposta omogenea sulla distribuzione delle risorse regionali nel territorio, legata alle richieste locali in visione prospettica e non unicamente estemporanea ed emergenziale».

All’incontro hanno partecipato sindaci e presidenti provenienti da Anglona-Bassa Valle del Coghinas, Coros, Guilcer, Barigadu, Fenici, Logudoro, Goceano, Terralbese, Linas, Marghine, Meilogu, Villanova, Montiferru-Alto Campidano, Planargia e Montiferru occidentale, Parte Montis, Sarcidano e Barbagia di Seulo. «La programmazione territoriale - ha detto la presidente di Anci Sardegna Daniela Falconi - è il metodo più innovativo e democratico per l’utilizzo di risorse pubbliche. La grande presenza di sindaci dimostra che c’è tanta richiesta di programmazione ma soprattutto la volontà dei territori di essere protagonisti».

Per la presidente del Consiglio delle autonomie Locali, Paola Secci, questo tipo di programmazione «si conferma vincente perché ha a cuore i progetti dei territori, con risorse utilizzate per gli obiettivi veramente importanti». Nell’occasione, gli uffici del Centro regionale di programmazione e i tecnici del gruppo di lavoro dedicato hanno presentato le modalità tecniche per il raggiungimento degli obiettivi progettuali e le condizioni di finanziamento degli atti aggiuntivi. Molta attenzione - hanno spiegato - è stata dedicata a favorire la crescita delle competenze dei territori con scelte innovative e processi adattati alle singole esigenze progettuali e locali, creando degli hub che curano le attività di confronto e assistenza tecnica, accompagnando i territori nella spesa delle risorse. Tra settembre e ottobre, in collaborazione con Anci e Cal, si svolgeranno incontri in tutti i territori.

