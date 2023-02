Progetti di pubblica utilità in quattro paesi 

I beneficiari del reddito di cittadinanza residenti nei comuni di Dolianova, Donori, Serdiana e Soleminis potranno presto partecipare ai progetti di utilità collettiva. Il Comune di Dolianova, in qualità di ente capofila del Plus, ha pubblicato l’avviso rivolto agli enti del terzo settore interessati ad attivare i progetti.

In base alle adesioni sarà istituito un catalogo dei progetti attivabili che sarà messo a disposizione del centro territoriale per l’impiego. Tra i progetti da attivare figurano la cura degli spazi pubblici (piazze, parchi, impianti sportivi, cimiteri), la vigilanza all’ingresso e all’uscita dei bambini dalle scuole, la collaborazione con gli uffici comunali, la vigilanza dei centri di aggregazione sociale, la promozione della lettura e delle attività culturali presso le biblioteche, l’accompagnamento di disabili alle visite mediche, la consegna della spesa agli anziani.

Nei comuni del Parteolla aderenti all’ambito Plus sono 419 i percettori del reddito di cittadinanza: 262 a Dolianova, 68 a Serdiana, 56 a Donori 33 a Soleminis. Sarà cura del Centro per l’impiego selezionare i soggetti idonei a partecipare ai puc in base alla loro esperienza e attitudine.

