Progetti di integrazione per cento immigrati: «Così evitiamo il disagio»  

Promuovere l'integrazione educativa, lavorativa e sociale di giovani immigrati di prima e seconda generazione, affrontando le sfide della marginalità sociale. Sono gli obiettivi del progetto Value - Valore, Autonomia, Libertà, Uguaglianza, Espressione per i giovani con background migratorio in Sardegna, attuato dal Crei Acli su finanziamento dell’assessorato regionale al Lavoro. Da gennaio a dicembre 2024 il progetto ha promosso l'integrazione educativa, lavorativa e sociale di giovani immigrati di prima e seconda generazione, affrontando le sfide della marginalità sociale.

Con un obiettivo iniziale di raggiungere 50 destinatari diretti, il progetto ha coinvolto oltre 100 cittadini stranieri, di cui circa il 90% beneficiari di età compresa tra i 6 e i 35 anni.

L'inclusione è stata al centro di ogni azione, con particolare attenzione ai minori di 18 anni, che hanno ricevuto il 79,8% dell'assistenza. I cittadini ucraini hanno rappresentato il gruppo più numeroso, seguiti da kirghisi, argentini e russi. Le attività di orientamento hanno avuto un impatto significativo.

Il Crei Acli sta continuando la propria attività con il nuovo progetto Spaces, rivolto a ragazzi e ragazze tra i 15 e i 23 anni provenienti da Paesi extra-UE o apolidi residenti in Sardegna, che cercano il proprio spazio nella nostra società per costruire una vita dignitosa e appagante. Per informazioni: 3761276767.

