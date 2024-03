Progetti di inclusione attorno al cibo per persone disabili 

Una giornata di storie, come quella di Luca, un ragazzo con la sindrome di Down che ha raccontato con orgoglio i suoi progetti per la nuova sede della cooperativa di cui fa parte. Come quella di Paolo, costretto in sedia a rotelle, che può parlare soltanto attraverso i suoi occhi, e si è laureato con una tesi sulla legislazione del trasporto aereo per persone con disabilità. O ancora come quella di Alessio, anche lui con la sindrome di Down, che ogni giorno per recarsi al ristorante dove lavora prende in totale autonomia due autobus diversi, da Selargius a Cagliari.

Sono le storie di inclusione e di percorsi che non lasciano indietro nessuno raccontate all’evento “I’m Cooking”, promosso dall’Associazione Bambini Cerebrolesi – Abc Sardegna, che si è tenuto ieri mattina nella sede di Abc in via Giudice Mariano.

Uno spazio in cui realtà solidali del campo della ristorazione e dell’ospitalità hanno potuto raccontare sé stesse e i propri progetti. Come la “Locanda dei Buoni e Cattivi”, progetto di impresa sociale della Fondazione Domus de Luna, “Noi Altri Gastronomia inclusiva”, attività che viene incontro alle esigenze alimentari di tutti, come celiaci e vegani, e il “Laboratorio di Vita Indipendente” dell’Abc Sardegna. Ma gli ospiti sono arrivati anche da fuori l’isola: hanno infatti raccontato la loro esperienza anche gli esponenti della cooperativa “C’era l’Acca” di Aosta. «Il cibo accomuna tutti ed è un modo di sperimentare e sperimentarsi», ha spiegato la psicologa Isabella Onnis, coordinatrice del Laboratorio di Vita Indipendente. «Ci permette di vedere un obiettivo raggiunto in poco tempo, oltre a un momento di condivisione che è sempre molto gratificante». Cibo che si fa mezzo per il perseguimento di un obiettivo fondamentale: l’autodeterminazione. «È l’unica strada per permettere alle persone di poter fare e poter essere», ha evidenziato la direttrice del Centro Studi Abc Francesca Palmas.

