Progetti di coesione sociale, nuove risorse 

Altri 250mila euro per i progetti di coesione sociale. Il Comune stanzia nuove risorse in bilancio e conferma anche per il prossimo anno il percorso di inclusione a favore di giovani, donne e persone vulnerabili, a supporto dei Servizi sociali.

Il finanziamento è destinato a enti pubblici, fondazioni, associazioni senza fini di lucro che proporranno - entro il 6 settembre - progetti di inclusione. Tre le aree di intervento: la prima è rivolta a gruppi di persone vulnerabili, che vivono quotidianamente il disagio sociale (quartesi con disabilità, anziani), la seconda ai giovani, per la prevenzione ed il contrasto dei comportamenti antisociali. E infine si punta su azioni di empowerment individuale, economico e sociale delle donne, il contrasto alla povertà, alle violenze e alle discriminazioni, con lo scopo di promuovere l’emancipazione economica femminile.

Nei giorni scorsi il sì della Giunta. «Gli assi di intervento richiedono tutti un’attenzione importante da parte dell’amministrazione, che in questi anni ha visto aumentare le richieste di aiuto da parte dei cittadini in situazione di difficoltà», spiega l’assessore alle Politiche sociali e intergenerazionali Marco Camboni. «In questo il contributo delle associazioni ci permette di arricchire la copertura con un’azione congiunta».

