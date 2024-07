Progetti culturali nel mirino 

Sono finiti nel mirino dell’opposizione i progetti, fiore all’occhiello dell’assessorato alla cultura, Arrexinis, Identità e valore, Su Pannu e Santu Perdu. «Sono costati all'amministrazione comunale quasi 70 mila euro, di cui 50 mila di fondi comunali», attaccano Michela Vacca e Franco Paderi, capigruppo di Quartucciu nel cuore e del Misto, evidenziando così che i 20 mila euro finanziati dalla Fondazione di Sardegna sono solo la minima parte di una spesa ben più ampia.

Le accuse

«Inoltre vengono affidati da tre anni a questa parte, alla medesima associazione». Il riferimento è all’associazione “Forma e Poesia nel Jazz”. «Nei fatti, l’amministrazione sceglie di servirsi di un accordo di collaborazione e sponsorizzazione che, per norma, dovrebbe comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti previsti ma che, per contro, nella realtà ha portato unicamente a maggiori spese», incalza la minoranza. «Ogni anno, la posta si alza e i fondi di bilancio investiti aumentano, mentre i finanziamenti esterni diminuiscono. Sarebbe buona pratica avere piena contezza dei progetti che si intendono realizzare per definire interamente le somme necessarie».E poi dito puntato sulla scelta di «affidarsi al libero arbitrio dell'associazione che propone, in sede di manifestazione di interesse, numero e tipologia sia degli spettacoli che degli artisti. Aspetto che non sembrerebbe perseguire i principi di correttezza e trasparenza che deve traguardare la pubblica amministrazione».

«Troppa discrezionalità»

Quello che più preoccupa la minoranza è «la discrezionalità dei criteri di selezione del soggetto con cui siglare l’accordo di collaborazione», spiegano. «La maggioranza, nonostante i nostri solleciti, non ha ancora provveduto ad approvare un regolamento che disciplini a monte modalità e termini di individuazione del collaboratore: stupisce la ritrosia a procedere, nonostante il notevole numero di regolamenti che la stessa Giunta ha presentato al Consiglio comunale negli ultimi due anni».Per Vacca e Paderi a stonare è anche «la scelta di stipulare con la stessa associazione sia accordi di collaborazione che appalti di servizi, come nel caso del carnevale 2023. Poi, fatte salve rarissime eccezione, gli eventi proposti sono ben lontani dall’affermazione dell’identità del nostro territorio e delle nostre tradizioni».

