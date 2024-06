Progetti culturali: 25 le iniziative finanziate dal Comune  

Sono 25 i progetti per manifestazioni culturali e di spettacolo finanziati dal Comune: le risorse disponibili erano poco più di 140mila euro destinate a tre diverse fasce di iniziative a seconda del loro valore. Risorse non sufficienti per accontentare tutti: alla fine, dopo l’esame dei progetti da parte della commissione e la relazione di un esperto esterno, sono rimasti fuori 12 eventi ritenuti idonei ma con un punteggio inferiore agli altri. Sette inoltre sono stati ritenuti non idonei.

Per i progetti con una spesa prevista superiore ai 50 mila euro erano disponibili 64.632 mila euro. Dodici le richieste arrivate da parte di associazioni e fondazioni culturali. Sette hanno ricevuto un finanziamento: Monumenti Aperti (10.390 euro il contributo comunale) proposto da Imago Mundi, FestivalScienza (10.247) di Scienza società Scienza, Festival Pazza Idea (10.062) di Luna Scarlatta, Leggimi (10.006) della Fondazione Siotto, Lei Festival (9.844) della Compagnia B, Storia della Corona d’Aragona (9.421) dell’Istituto Storia dell’Europa mediterranea, L’Accademia del tempo (4.659) dell’associazione Carovana. Altri quattro progetti sono stati ritenuti idonei dalla commissione ma hanno preso un punteggio inferiore rispetto agli altri e non sono rientrati così tra quelli beneficiari. Uno invece è stato giudicato non idoneo.

Per le iniziative culturali con valore tra i 10mila e i 50mila euro, i fondi a disposizione erano complessivamente 59.249 euro. Dodici quelle finanziate (con importi tra i 5.490 e i 4.594 euro): Itinerari letterari e storici dell’identità, Nonturismo, Tre minuti di celebrità, Festival dal Testo alla parola, Urbanfest, Libramare, Archeologia ritrovata, Dicembre letterario, Entula, Leggere il paesaggio, Accrescere, Kar El La città di Dio. Otto le proposte che non sono rientrate tra quelle finanziabili perché le risorse sono terminate.

Infine, per gli eventi con valore del progetto tra i 2.500 e i 10mila euro, i 16.150 euro a disposizione sono finiti (con importi tra i 3.516 euro e i 1.350) a sei progetti: Festival letterario di San Bartolomeo, Cagliari-Berlino andata e ritorno, Cagliari racconta la laguna, Villa Clara memorie da un manicomio, Tè con autore, Oltre l’informale. Sei quelli non idonei. (m. v.)

