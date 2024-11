Progetti Asl, vince il team di Sorgono 

Una giornata di studio e confronto per potenziare il diritto alla salute. È emerso dall’iniziativa “Management in sanità” conclusa ieri all’Isre, promosso dalla Asl 3 alla presenza del personale dei Distretti di Nuoro, Macomer, Siniscola e Sorgono. Nel corso dell’evento la presentazione dei progetti sviluppati dai team dell’Asl 3, con attenzione all’innovazione organizzativa e tecnologica. Tra questi la week surgery (chirurgia breve), la gestione dei codici minori da parte degli infermieri. E poi, il metaverso in carcere (già sviluppato a Mamone), la gestione del paziente fragile a domicilio, le dimissioni protette fra case e ospedali di comunità, la creazione di un reparto multidisciplinare gestito da infermieri.Nel pomeriggio la premiazione delle idee vincenti, vagliate da una commissione composta da sanitari, associazioni di volontariato, comitati per la salute, consulenti esterni. Primo classificato il progetto sulla chirurgia breve che da un anno opera al San Camillo di Sorgono, sotto la guida del primario Francesco Cabras. «Siamo soddisfatti per questo momento di confronto - dice il dg di Asl 3 Paolo Cannas - i vincitori andranno ad Arezzo, al Forum sul risk management dal 26 al 29 novembre dove verranno discusse le migliori eccellenze sanitarie nazionali». (g. i. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA