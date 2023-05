Progettazione Urban Park  

Il Comune è pronto a nominare la commissione giudicatrice, formata da ingegneri o architetti, che valuterà i progetti del futuro Urban Sport Park, che per volontà della giunta guidata da Pietro Pisu nascerà nell’ex cantiere comunale di via Mandas, vicino al nuovo parco di via Tortolì. Gli interessati a far parte della commissione dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse esclusivamente all’indirizzo protocollo.quartucciu@legalmail.it, entro e non oltre, le 12 di oggi.

