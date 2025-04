Profumo paralimpico al “Giro” 

Budoni. Ci sono diversi “titolati” master al GiroSardegna, oltre a un ex pro di successo come Max Lelli, ma chiunque di loro impallidisce di fronte al palmares di Francesca Porcellato, autentica regina delle paralimpiadi (estive e invernali). La fuoriclasse veneta fa parte del gruppetto di handbiker messo insieme da Giovanni Achenza per sperimentare l’idea di una corsa a tappe internazionale, che Tonino Scarpitti vorrebbe allestire il prossimo anno.

Ieri anche loro hanno preso parte alla cronometro di 22 km che ha aperto la 29ª edizione del Giro, con partenza dalla spiaggia di Su Impostu (San Teodoro) e percorso reso più selettivo da una salita e una discesa. . Il successo è andato al londinese Barnabas Purbrook e alla favorita Annalisa Prato tra coloro che fanno il Grangiro. Tra chi invece a scelto il Mediogiro, primo posto per Stefano Arigoni per la francese Antigone Payne, il cui sorriso è attenuato dalla caduta del marito, per fortuna senza gravi conseguenze. Oggi la sedonca tappa, Budoni-Budoni (due percorsi di distanza diversa), con la salita al monte Albo a rendere tutto più intrigante.

