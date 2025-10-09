VaiOnline
giallo storico/1
10 ottobre 2025 alle 00:21

Profumi e veleni nella Venezia di Strukul 

Venezia, seconda decade del Seicento. Dietro la facciata di marmi e campielli, la città è assediata: gli Uscocchi che insanguinano l’Adriatico, le spie spagnole che tramano con Bedmar, le paure di un Impero che vuole piegare la Serenissima. Matteo Strukul ambienta qui “La congiura delle vipere” (Newton) un romanzo che sembra uscito da un torchio barocco: denso, intricato, odoroso più di muschio e sangue che di inchiostro, dove la precisione del documento si innesta sulla potenza del feuilleton.

L’autore mette su pagina una semiosi coerente: il profumo, appreso da Rea nella bottega di Barbaran, come segno d’identità e desiderio; il veleno, coltivato dall’Invelenada, come rovescio mortifero; la maschera di El Caigo, giustiziere spettrale, come icona etica che la Repubblica non può nominare e pure utilizza. Venezia è teatro e laboratorio, spazio dove la legge ufficiale e la giustizia occulta si incrociano e si corrompono, mentre i corpi – torturati, profumati, esposti – sono il vero testo da leggere.

La lingua alterna registri per restituire al lettore uno spazio di verosimiglianza profondo: è tecnica ma non indulge in tecnicismi, ricorre a idiomi spagnoli e veneziani che marcano dominazioni e resistenze, offre ritmi serrati d’azione e pause di intrigo. Nel montaggio, linee parallele si rincorrono e si intrecciano, con la suspense del romanzo d’appendice.

La congiura delle vipere è un’avventura barocca e popolare insieme, che fa della filologia d’ambiente una robusta macchina narrativa. Un libro che non teme di fondere storia e invenzione, per restituirci una Venezia che è città e metafora: laboratorio di intrighi, palcoscenico di paure, capitale di un profumo politico non del tutto svanito. (Ciro Auriemma)

