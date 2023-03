Profughi ucraini, si cercano 15 case 

Sarà un’associazione temporanea di scopo (Ats) fra alcuni enti a carattere sociale a gestire le prossime fasi del progetto di accoglienza di profughi ucraini in fuga dalla guerra. A Serramanna la determinazione dirigenziale del settore dei Servizi sociali del Comune, che ha chiuso la procedura di istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di un soggetto partner per la gestione del progetto, apre quindi alla fase più importante del piano: l’accoglienza. Si può dire che la porta per accogliere i profughi ucraini è ormai aperta? «Lo era già, la porta è aperta all’accoglienza di cittadini di qualunque nazionalità», precisa il sindaco Gabriele Littera.

Il progetto

Tutto grazie a un finanziamento di 210 mila euro con cui il governo nazionale ha premiato il bel progetto dell’area Sociale del Comune che ha candidato Serramanna a ospitare nuclei monoparentali (madri e i loro figli) in arrivo con il sistema di accoglienza del ministero dell’Interno. Quindici i posti i posti a disposizione che l’associazione temporanea da costituirsi formalmente, composta da Casa Emmaus società cooperativa sociale(capogruppo) con sede a Iglesias e Consorzio officine solidali società impresa sociale consortile, con sede a Roma: saranno loro a individuare fra le seconde case o appartamenti gli alloggi per i profughi. Littera si dice certo «che in diversi, fra i cittadini di Serramanna, vorranno mettere a disposizione i loro immobili per questo scopo».

A Serramanna il piano per l’accoglienza di nuclei familiari monoparentali nell’ambito della Rete Sai, Sistema di assistenza e integrazione, in ambito ministeriale aveva preso avvio a marzo del 2022, all’indomani dello scoppio del conflitto russo-ucraino. Il progetto, voluto e portato avanti dall’area sociale del Comune, si era palesato la prima volta con un atto meramente burocratico (una variazione al bilancio di previsione votata dalla Giunta comunale, finalizzata all’iscrizione in bilancio di un finanziamento di 210 mila euro ottenuti dal comune di Serramanna) che aveva rappresentato il primo passo verso l’accoglienza. Dal finanziamento all’affidamento a un soggetto partner (l’associazine temporanea tra Casa Emmaus e Officine solidali) per la gestione della co-progettazione del piano il passo è breve quanto l’avvio e la chiusura, tra novembre 2022 e marzo 2023, dell’avviso pubblico per manifestazioni d’interesse per il coinvolgimento degli enti del terzo settore.

«Pronti entro un mese»