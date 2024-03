Profughi ucraini a lezione di ballo sardo 

Balli tradizionali e piatti tipici per far sentire a casa le decine di ucraini ospitati dai salesiani di Selargius, dove vivono dopo la fuga dalla guerra e l’arrivo nell’Isola. Un’intera domenica trascorsa con il gruppo scout Agesci Selargius 1, negli spazi di via don Bosco.

«Quest’anno abbiamo deciso di festeggiare così la giornata del pensiero», spiega Nicola Onano, capo scout e fra gli organizzatori dell’iniziativa. «Come sempre un giorno per divulgare il messaggio dello scautismo, dei suoi valori e della bellezza di questo mondo, stavolta insieme alla comunità ucraina ospitata dai salesiani con cui abbiamo trascorso una bella giornata».

Primo incontro alle 9, poi spazio all’integrazione che è proseguita sino alle 17 con la conclusione della messa in via don Bosco. «Uno scambio interculturale che ha permesso di conoscere meglio le nostre e le loro tradizioni», aggiunge Onano. Giochi e attività sportive per i più piccoli, ma ci sono stati momenti anche per i tanti adulti che da quasi due anni vivono in città negli alloggi dei salesiani. «Abbiamo insegnato loro le basi del ballo sardo, e imparato il ballo folcloristico dell’Ucraina», racconta ancora il capo scout selargino. «Non solo, è stata anche l’occasione per uno scambio culinario: noi abbiamo proposto i malloreddus alla campidanese, loro un piatto tipico a base di riso e cavolfiore, e dei fritti simili alle nostre zeppole». Una giornata di svago con tanto di messa finale celebrata da don Emanuel insieme ad un sacerdote ortodosso.

RIPRODUZIONE RISERVATA