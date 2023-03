Profughi ucraini, 3mila nell’Isola 

Sono circa tremila gli ucraini, per lo più donne e bambini, che in un anno hanno presentato richiesta di protezione nelle Questure della Sardegna. Oltre 1700 solo a Cagliari. «Questi sono i dati sino alla fine dell’anno scorso. Ma nel frattempo le variazioni non sono state significative». A fornire il quadro dell’accoglienza dei rifugiati per la guerra scatenata contro Kiev da Vladimir Putin è il console onorario per l’Ucraina a Cagliari, Anthony Grande.

La rete della solidarietà

Nelle settimane immediatamente successive all’invasione, a marzo del 2022, assieme al deputato e amico Ugo Cappellacci, aveva organizzato alcune missioni in territorio di guerra, per andare a salvare più profughi possibile e portarli nell’Isola. Da allora, ormai, è passato un anno. «Nel frattempo alcune richieste di protezione sono scadute. Valevano 12 mesi e abbiamo dovuto procedere con il rinnovo», spiega il rappresentante diplomatico. Ma dove sono adesso gli ucraini che erano approdati in Sardegna? Dare una risposta con numeri precisi non è possibile: «Sono persone libere di circolare. Chi aveva presentato domanda in una delle nostre questure potrebbe essere anche in un altro Stato». Ma la macchina dell’accoglienza sarda è ancora molto attiva: «La maggior parte di coloro che sono arrivati, soprattutto nelle fasi successive a quella dell’emergenza dell’invasione», secondo il console, «ora sono con amici o familiari che già stavano in Sardegna. Ma ci sono anche donne e bambini ospiti dei Centri di accoglienza straordinari gestiti dalle Prefetture, o nelle strutture allestite dalla Caritas».

Chi è tornato indietro

Di pace o tregua finora si è parlato solo nei salotti televisivi, non attorno a eventuali tavoli di trattativa tra le parte belligeranti. Ma c’è lo stesso «chi ha deciso di tornare a casa, dopo essere fuggito all’inizio dei bombardamenti». Che proseguono: «Anche per questo non si ferma nemmeno la solidarietà: nei prossimi giorni», annuncia Grande, «con una missione organizzata da consolato e ambasciata, spediremo quattro generatori di corrente. Sono destinati a supportare la popolazione del Donbass: tanti lì vivono senza energia elettrica perché i russi attaccano le centrali».