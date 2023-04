Profughi, sforbiciata alla “protezione speciale”. Il Pd: vergogna 

L’obiettivo dichiarato resta «eliminarla». Ma per il momento la maggioranza, con un accordo che sarà martedì alla prova del Senato, impone una nuova stretta alla protezione speciale, che già ha subito una sforbiciata col decreto Cutro.

La premier sottolinea che nel centrodestra «non ci sono divergenze» sulla questione. Anzi, c’è la volontà di «camminare insieme», taglia corto dopo due giorni di una visita in Etiopia che è stata «ottima» e ha rilanciato «il ruolo dell’Italia» nel Corno d’Africa, la cui stabilizzazione rimane «una priorità». Soprattutto per la gestione dei flussi dei migranti. Con Matteo Salvini, dice Meloni, non c’è stato un confronto «recente» sulla protezione speciale, che pure ha tenuto appesi i lavori della commissione al Senato per diversi giorni. Ma ai suoi parlamentari non è piaciuta la corsa della Lega a rivendicare il ritorno ai “decreti Salvini”, e più di qualcuno teme che ci possa essere qualche ulteriore incursione che può fare traballare l’intesa. Anche perché i 21 emendamenti leghisti al decreto non sono ancora stati ritirati.

Intanto le opposizioni annunciano le barricate perché, dice la segretaria del Pd Elly Schlein, «è una vergogna abolire la protezione speciale». Per ora la riforma ferma la possibilità di trasformarla in permesso di lavoro. Lo stesso vale per i permessi di soggiorno per calamità e cure mediche, ugualmente ridimensionati. E aggiunge, però, un nuovo caso di protezione, per evitare i rientri in patria per i matrimoni combinati e i fenomeni delle spose-bambine. La protezione speciale è diventata nel tempo di fatto la principale via per ottenere un permesso (circa 10mila lo scorso anno, contro i circa 6mila rifugiati e gli altrettanti che hanno ottenuto la protezione sussidiaria). Cancellarla e rimettersi in linea con gli altri Paesi Ue, è la linea, rimane l’obiettivo. Per gradi, anche per evitare di entrare in rotta di collisione con il Colle, particolarmente attento agli interventi sulla gestione dell’immigrazione.

