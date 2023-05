Professione imbalsamatore «Vi racconto la mia passione» 

Paolo Mura ha 54 anni e di professione fa il tassidermista: cioè l’imbalsamatore. Attraverso le sue mani gli animali morti per cause accidentali o naturali, riacquistano una nuova vita. Come il pappagallino di sua figlia. «Era disperata perché gli voleva molto bene», racconta, «così l’ho imbalsamato in modo che potesse tenerlo sempre con sé anche se in un altro modo».

A imbalsamare animali Mura, che adesso collabora con registi e musei, ha iniziato quando aveva 24 anni «ma la passione per gli animali l’ho avuta fin da piccolo perché in casa si allevavano canarini. Diventato ragazzo avevo conosciuto un tassidermista e io ne ero rimasto affascinato». Tanto che decise di fare da solo: «Il primo animale che ho imbalsamato era una quaglia che mi aveva dato un amico. Era venuta così male che mia madre mi disse “buttala via se viene qualcuno si spaventa”».

Da quel giorno però Mura comincia a studiare a perfezionarsi e a diventare un vero maestro. Nel magazzino della sua casa in centro ci sono merli, tordi, pernici, conigli, beccacce, donnole, germani reali e tanti altri, ognuno nel suo piedistallo. «La tecnica è sempre la stessa. Dell’animale resta solo la pelle che viene conciata e poi su un telaio vengono ricostruiti gli arti». Oggi ha circa 800 animali imbalsamati. «Vengo contattato da registi per fare film. Ad esempio ho collaborato con Paolo Zucca per “L’uomo che comprò la luna”». Il suo sogno «Poter allestire una mostra a Quartu e poi entrare nelle scuole per fare vedere ai ragazzi gli animali imbalsamati».

