professione bomber per Ezequiel Franchi: 22 reti in dodici mesi 

Un gran 2024 per Ezequiel Franchi, il bomber dell’anno solare in Eccellenza. L’attaccante argentino classe 2000 dell’Ossese è il giocatore, fra quelli in rosa nel massimo campionato sardo, che ha segnato di più: 22 gol. Di questi, 12 li ha fatti nella scorsa stagione nel Girone B di Promozione con l'Alghero, poi il passaggio ai bianconeri dell’Ossese con cui si è confermato anche in un torneo superiore, con altre 10 marcature che lo rendono il capocannoniere a fine girone d'andata. Un anno ricco di soddisfazioni sia personali sia di squadra: con l'Alghero a inizio giugno ha vinto i playoff (segnando altre due volte) e riportato i giallorossi in Eccellenza, con l’Ossese ha ottenuto la qualificazione alla finale di Coppa Italia che si giocherà a gennaio contro il Villasimius e coi bianconeri è terzo in classifica.

L’altro bomber

Se si escludono i gol realizzati in altri campionati, il capocannoniere dell'anno solare in Eccellenza è Andrea Sanna. Il classe ‘83, già miglior marcatore in Serie D nella stagione 2016-2017 con l’Arzachena e in Eccellenza nel 2022-2023 con la Tharros, chiude il 2024 con 14 gol in campionato. Ne ha realizzati 10 con gli oristanesi (più un altro ai playout) e 4 col Monastir, dove ha firmato a inizio ottobre dopo un breve passaggio al Terralba (con cui aveva segnato due volte, ma in Coppa Italia). Nella sua illustre carriera, con oltre 200 presenze in Serie D, ha vinto sei campionati e nel 2025 proverà ad arricchire il suo palmarès col Monastir.

A bersaglio

Nel 2024, dietro Franchi e Sanna, in tre a quota 12: Mattia Caddeo (10 col Ghilarza nella scorsa stagione e 2 con la Ferrini all'inizio di questa, a fine novembre è passato alla Nuorese con cui è ancora alla ricerca del primo gol), Heber Chappino (7 con l’Arborea in Promozione B e 5 col Ghilarza) e Alessio Mulas. Curioso il caso di quest’ultimo: capocannoniere della scorsa Eccellenza con 25 gol in 31 presenze (12 le reti da gennaio a maggio), è ancora a secco da quando si è trasferito al Budoni. In doppia cifra anche Andrea Porcheddu: è a 11, di cui 6 col Carbonia e 5 con l’Ossese. A 10 ci sono Lorenzo Camba (9 Villasimius, uno Ferrini), Pierpaolo Falchi (Taloro), Sergio Nurchi (Monastir, uno in D alla Cos) e Roberto Cappai (Budoni, 6 in D alla Cynthialbalonga fuori dalla Sardegna).

