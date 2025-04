Profanata la tomba  del 14enne ucciso 

ISTANBUL. È stata danneggiata la tomba di Mattia Ahmet Minguzzi, il 14enne cittadino italo-turco figlio del cuoco italiano Andrea Minguzzi, morto il 9 febbraio dopo un ricovero di due settimane in terapia intensiva, in seguito a un accoltellamento subito da un altro giovane mentre si trovava in un mercato di strada nel quartiere di Kadikoy, sulla sponda anatolica della città sul Bosforo.

L’attacco alla tomba di Minguzzi è arrivato poche ore prima dell’udienza del processo sul caso del ragazzo, dove due minorenni sono stati imputati per omicidio, mentre nei giorni scorsi la famiglia del 14enne aveva ricevuto anonime minacce online. Il pm ha chiesto una pena tra i 18 e i 24 anni di reclusione per gli imputati. L’accoltellamento del ragazzo è stato documentato con un video dove si vede un giovane colpire Mattia con cinque coltellate, mentre un altro adolescente sferra un calcio contro il 14enne dopo che era caduto a terra. Minguzzi, che lavora come executive chef presso Eataly a Istanbul, aveva dichiarato che il figlio non conosceva i suoi aggressori, e che gli assalitori avevano cercato un conflitto senza motivo.

