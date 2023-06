Profanata la Madonnina a Giomitri 

Riti satanici in aperta campagna o ragazzi in preda alla noia e in vena di attirare l’attenzione su macabre imitazioni di bambole vudù? L’interrogativo da qualche giorno gira sugli smartphone con una foto scattata in località Giomitri, a pochi chilometri dal paese dove, in una nicchia situata all’interno di un terreno privato, da sempre meta di scampagnate per giovani e famiglie c’era una Madonnina: al suo posto è stata posizionata una strana manifattura, una bambolina costruita con l’utilizzo di pagine di giornale e paglia, con la testa e la faccia di una bambola senza capelli, alla quale sono appesi due rosari.

Il terreno risulta chiuso con una sbarra in ferro e due cancelli. La scoperta è stata fatta da una coppia di giovani che passava per caso in zona. «Potrebbe esserci il nome scritto da qualche parte, vedo dalla fotografia che ci sono delle lettere incomprensibili - dice il parrocco di Nostra Signora di Bonaria, Don Giulio Corongiu - è un immagine umana malmessa, potrebbe anche avere un significato ma naturalmente va interpretato e visto nel contesto. A vedere questa cosa, chiunque inorridisce, anche perché è stata messa al posto della Madonnina che c’era prima e che poi è sparita. Già questo è un fatto inquietante. In un altro contesto quella figura sarebbe uno spaventapasseri, inserita li invece, da spazio a altre ipotesi. Noi però, dobbiamo essere cauti». Il sindaco di Sant’Antioco è comproprietario di un terreno che si trova a ridosso del luogo dove si sono svolti i fatti. «Sono rimasto interdetto perché é un’immagine inquietante. Quella è una nicchia dedicata alla Madonna - dice il sindaco Ignazio Locci - è un’ immagine sacra, tutti la conosciamo da sempre, e quindi mi viene naturale dire che tutti devono avere rispetto, credenti o non credenti. Quella cosa che hanno posizionato nella nicchia, non so cosa sia, ma in ogni caso si tratta di una profanazione, un’offesa che non fa ridere se è uno scherzo mentre se la cosa è più grave, come comunità, non solo non ci appartiene, ma ne prendiamo assolutamente le distanze. Andando a ritroso nel tempo, la madonnina lì l’abbiamo sempre conosciuta. Rappresenta la fede cristiana. Un posto sempre frequentato per scampagnate da giovani e dalle famiglie».

L’episodio sta facendo discutere e riapre il ricordo del passato quando anche il cimitero era stato preso di mira. Oggi la presenza di telecamere e videosorveglianza, fa da deterrente. «Mi preoccupa molto di più vedere bambini e bambine di 11 e 12 anni in giro di notte - aggiunge don Corongiu - questi sono i problemi che dovremmo affrontare».

