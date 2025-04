Profanano le tombe per rubare l’oro 

Pezzi di cemento per terra, davanti alle tombe, e la lastra in marmo mal posizionata. Queste le stranezze notate da un cittadino bosniaco sabato durante la visita a un proprio caro al cimitero di San Michele. La segnalazione e l’intervento della Polizia ha permesso di fare la macabra scoperta: qualcuno aveva – quasi certamente di notte – tolto il marmo per poter buttare giù la protezione in cemento e aprire, usando le attrezzature necessarie, la bara, dopo averla danneggiata. Poi ha risistemato tutto. Un’azione per rubare l’oro e i preziosi che i parenti, per tradizione, lasciano all’interno della bara dei loro familiari defunti. Immediata la segnalazione di quanto avvenuto ad altri connazionali, da più di un decennio stabili in Sardegna, e la scoperta di almeno altri tre furti, con profanazione delle tombe disposte in punti diversi del cimitero.

Dolore e rabbia

Un centinaio di bosniaci della comunità rom si sono ritrovati sabato notte nel piazzale del cimitero di San Michele per assistere alle indagini avviate immediatamente dalla Polizia. Sul posto hanno operato gli agenti della Squadra volante e poi gli specialisti della Scientifica, in cerca di tracce utili per risalire ai colpevoli del furto. E anche ieri c’è chi ha voluto verificare che le tombe dei propri cari fossero intatte. Non sono mancati i momenti di tensione, perché il dolore nel sapere che la tomba di un proprio familiare è stata profanata per poter rubare qualche oggetto prezioso avrebbe potuto trasformarsi in rabbia incontrollabile. I poliziotti sono riusciti a mantenere l’ordine, nonostante l’atteggiamento di almeno un custode del camposanto comunale, arrivato anche a riprendere con il proprio telefono cellulare le persone presenti davanti all’ingresso del cimitero.

La protesta

«Più di un anno fa», racconta una donna bosniaca con in braccio un bimbo di pochi mesi, «qualcuno aveva provato ad aprire la tomba di mia sorella. Non ci sono riusciti e avevamo presentato la denuncia, chiedendo che venissero rafforzati i controlli e piazzate delle telecamere di sorveglianza. Non è stato fatto niente». L’ipotesi degli investigatori è che i furti siano avvenuti di notte e che abbiano agito più persone, informate su dove e come colpire: il lavoro svolto ha richiesto alcune ore. Il personale incaricato della sorveglianza nel cimitero non avrebbe notato niente. «Tutto assurdo», è il coro di protesta delle famiglie rom. «Chiediamo un incontro al sindaco perché vogliamo che i nostri cari defunti possano riposare in pace. Quanto accaduto è vergognoso».

