Prof sul palco per pagare il campus degli studenti 

Il corpo docente della scuola primaria e secondaria di Serrenti protagonista di un concerto benefico. Si sono esibiti con chitarre, microfoni e strumenti a fiato sabato nel teatro comunale di Serrenti. Un concerto che ha visto il pienone di alunni, genitori e cittadini, i quali hanno contribuito alla raccolta fondi in supporto delle famiglie, per le spese del campus scolastico che si terrà ad Orosei nei prossimi giorni. Più di 750 euro raccolti grazie alla generosità del pubblico, che ha cantato i grandi classici del pop e del rock insieme alle “Teachers girl band” e ai "Iata boys band". «Sono profondamente orgogliosa dei miei docenti», dice Cinzia Fenu, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Sanluri. ( f. c. )

