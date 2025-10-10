Prof muore a 56 anni: attese per otto mesi il referto sul tumore 

Trapani. «Non voglio giustizia, ma praticare la giustizia per il futuro». Sapeva di avere poche speranze, ma decise di combattere per gli altri. E così ha fatto Maria Cristina Gallo, l'insegnante di Mazara del Vallo morta ieri mattina a 56 anni. La sua battaglia ha riguardato un ritardo folle che la donna ha pagato con la vita: l’Azienda sanitaria di Trapani impiegò otto mesi per refertare l’esame istologico a cui venne sottoposta dopo una diagnosi di cancro. Un tumore grave che con quell’analisi clinica attendeva conferma. Solo che per tutto il tempo la docente non è stata curata e il tumore è andato avanti. Troppo.

«Ormai il male è stato compiuto - aveva detto la 56enne quando decise di rendere noto il suo caso –. La mia battaglia non è né rancore né rabbia, ma un modo per cambiare le cose affinché si possa garantire una sanità efficiente in futuro per i nostri figli». Pur stremata dalle terapie, negli ultimi mesi di vita non si è mai arresa. Le sue denunce hanno dato vita a una indagine che ha svelato le inefficienze e i ritardi che per anni hanno paralizzato l'Asp di Trapani. Il caso dell’insegnante non è isolato. Sarebbero almeno tre le persone morte di tumore a cui gli esiti degli esami istologici sarebbero stati consegnati fuori tempo massimo e almeno sei le vittime dei ritardi. Una vicenda di malasanità che ha portato la Procura a indagare 19 persone tra medici, tecnici di laboratorio e infermieri. Oltre all'ipotesi di omicidio colposo, vengono contestati i reati di lesioni colpose e l’omissione di atti d'ufficio.

Le parti offese sono diverse: sei pazienti, i familiari dei tre malati deceduti, l'Asp di Trapani e l'assessorato regionale alla Salute. Nel corso dell'incidente probatorio, svolto il 26 settembre, sono stati nominati i periti incaricati di stabilire se i ritardi nella consegna dei referti abbiano, come sostengono le difese, aggravato le condizioni cliniche dei pazienti o contribuito ai decessi. Nell’Asp di Trapani sarebbero oltre 3.300 gli esami arretrati accumulati tra 2024 e 2025.

