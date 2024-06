Prof minaccia di lanciarsi nel vuoto L’agente che la salva era un suo allievo 

ROMA. Quando oltre la porta ha sentito ripetere «adesso mi butto» non ha avuto dubbi: era la voce della sua insegnante. Così il poliziotto Alessandro Olivetti si è fatto riconoscere: «Professoressa sono Alessandro! Si ricorda di me?». Le ha parlato per una ventina di minuti, ricordando i vecchi tempi e invitandola a guardarlo attraverso lo spioncino. Minuti preziosi, che hanno consentito ai vigili del fuoco di individuare una finestra aperta ed entrare in casa. «Quando mi ha visto è scoppiata a piangere e ci siamo abbracciati», dice l’agente. L’intervento è di giovedì, quando un medico ha avvisato che la donna gli aveva confidato di volersi suicidare. Sul posto sono arrivati Alessandro e un collega, che avevano come riferimento il cognome del marito della prof. Saliti all’ottavo piano, «ho riconosciuto quella voce, la stessa di quando in classe ci sgridava. Era una insegnante molto autorevole. Per intrattenerla, ricordando che è avvocata, ho inventato di avere bisogno di un difensore perché mi hanno indagato».

