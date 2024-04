Prof Ghil’Ad Zuckermann, docente di lingue morte «Ma il sardo è vivissimo» 

Quando non insegna, gira il mondo con una missione: resuscitare le lingue morte. In alcuni casi anche da duemila anni. E ci è già riuscito nella sua Australia, terra d’adozione giacché nell’Università di Adelaide detiene la cattedra di lingue in pericolo. Ma la lingua sarda per fortuna non ha bisogno delle doti quasi taumaturgiche di Ghil’Ad Zuckermann, 53enne glottologo, lessicografo, poliglotta (parla 14 idiomi) israeliano naturalizzato italiano: uno dei massimi esperti mondiali del settore linguistico ha visitato Carbonia ospite del Comune grazie a un servizio pubblico che da un paio di anni proietta il capoluogo del Sulcis Iglesiente ai confini del mondo: lo sportello di lingua sarda.

L’attenzione

Un’attività che mesi fa ha attirato anche l’attenzione di Zuckermann in una città policroma dal punto di vista ligustico: quando nacque fra il ’37 e il ’38 registrò l’arrivo di maestranze da quasi tutte le Province italiane: nei cantieri come nel buio delle gallerie minerarie, il molisano doveva confrontarsi col piemontese, il veneto col siciliano. Ma la lingua sarda è rimasta un cardine: «La vostra lingua per chi non la parla – ha sostenuto Zuckermann - è meravigliosa e interessante e certo non è una morta: io sono certo che unendo le forze potremmo fare qualcosa assieme per contribuire alla sua solidità, posto che in alcune zone è palese la sua vivacità». In Australia Ghil’Ad Zuckermann ha scoperto che c’erano 400 lingue, ma solo dodici vengono parlare. Grazie a lui alcune hanno assistito alla loro rinascita: «Non mi piace definirle lingue morte, sono invece delle bellezze addormentate: mi interessa il rinascimento dei popoli che passa anche attraverso la lingua».

Paragoni

Mentre incontra gli assessori al Turismo Michele Stivaletta e alla Cultura Giorgia Meli, sul tavolo della sala Giunta ha un’intuizione: ruota di 90 gradi la cartina geografico-linguistica della Sardegna, che dunque appare orizzontale, e paragona l’Isola al continente australiano: «Per certi versi i sardi per me sono come gli aborigeni: in alcune zone costiere dell’Australia colonizzate per prime è avvenuto l’arretramento delle precedenti lingue ma in Sardegna la vitalità della lingua è evidente e infatti sono venuto a caccia di laboratori linguistici». Il sardo quindi non ha bisogno di particolari alchimie per resistere al trascorrere del tempo: «E’ stato tenuto in vita nonostante sia stato fortemente posto in situazione minoritaria: al limite occorre garantire la tutela dei localismi impostando norme sovra locali utili a fare sintesi». Zuckermann si è detto pronto a collaborare con lo sportello linguistico del Comune, creato da Nicola Merche e in cui opera Enrico Putzolu, per progetti di valorizzazione. Sportello che da tempo si appunta importanti medaglie al petto: l’anno scorso è giunto (con studenti al seguito) da un college del Tennessee (Stati uniti d’America) Marc Demont, docente di lingua sarda e di recente è stata registrata anche la visita di un Centro ricerche tedesco. E qualche mese fa è stato celebrato in Municipio un matrimonio interamente in lingua sarda. Dopo Carbonia, Ghil’Ad Zuckermann è volato a Udine, dove esiste la comunità linguistica friulana che, dopo la Sardegna, è la seconda in Italia: «Mi interessa indagare la situazione italiana e questa analisi – ha concluso il docente – non poteva prescindere dalla Sardegna».

