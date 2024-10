«Prof di sostegno, pochi e non formati» 

Pochi e non sempre preparati. L’episodio della settimana scorsa di uno studente di un istituto superiore della città, affetto da disturbi di comportamento certificati che, rimproverato per l’utilizzo del cellulare, ha lanciato una sedia contro una professoressa, ha scoperchiato il problema annoso degli educatori e degli insegnanti di sostegno. Sindacati e presidi lanciano l’allarme: troppe le carenze di organico tra docenti e professori non sempre preparati per affrontare situazioni di disagio e sofferenza.

Zero spaccato

Per Francesca d’Agostino, segretaria Generale della Flc Cgil di Cagliari, tutto ruota attorno alla mancanza di professori e personale Ata, oltre che al crescente disagio giovanile che coinvolge anche la famiglie. «La scuola non ha gli strumenti necessari per garantire l’assistenza minima ai ragazzi». Il problema è sempre il solito: la carenza di personale. «Non possiamo offrire assistenza e seguire nel modo migliore gli studenti più fragili perché non ci sono risorse e mezzi. Comune e Provincia – aggiunge la sindacalista – sono perennemente senza fondi e non riescono a coprire la figura dell’educatore». Un compito fondamentale per garantire l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, ma non solo. Il suo lavoro è rivolto infatti a tutto il gruppo-classe e facilita l’integrazione con gli altri alunni. Insomma, una bocciatura, da zero spaccato. «La scuola deve essere inclusiva e garantire l’offerta formativa. Com’è possibile formulare una strategia quando un insegnante su quattro è precario. Con i docenti di sostegno i numeri peggiorano: 1 su 3». Qual è la soluzione. «Contro le affermazioni del ministro potrebbe essere determinante una legge sulla scuola sarda, ma – conclude D’Agostino – con questi chiari di luna sull’autonomia differenziata è molto difficile».

Prof tappabucchi

Nel marasma della assenze quotidiane di professori si inserisce il ruolo del docente di sostegno “tappabucchi”. «Succede molto spesso che vengano dirottati in altre classi per non lasciare le classi incustodite, creando situazioni di pericolo per i ragazzi con difficoltà che restano soli», afferma Giuseppe Corrias segretario generale territoriale della Uil Scuola. «La situazione è preoccupante, potrebbe capitare che uno studente diventi dannoso per sé e per gli altri. In questi casi, senza educatore o insegnante di sostegno, gli studenti certificati e con difficoltà rimangono a carico dei professori che devono gestirli contemporaneamente agli altri ragazzi». Corrias chiama sul banco degli imputati il Governo. «Stanno facendo cassa sulla Scuola come con la Sanità».

Poca formazione

Massimo Depau è il presidente regionale dell’Associazione nazionale presidi. «Nei giorni scorsi ho partecipato al Consiglio nazionale e devo dire che neanche il ministero ha i dati precisi su ragazzi e relativi docenti di sostegno. I numeri variano anche perché non tutti gli studenti assegnatari del supporto frequentano e non si può destinare un insegnante a un alunno che non è in classe». Il problema principale per il presidente regionale dell’Anp è la formazione. «Molti professori svolgono il ruolo di insegnante di sostegno nonostante non siano stati formati. Solo 1 su tre ha seguito un percorso di specializzazione». Per i dirigenti non c’è alternativa. «Prima che arrivino i rinforzi bisogna arrangiarsi».

RIPRODUZIONE RISERVATA