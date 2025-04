Prof Augello, specializzato in assist 

Contro l’Inter ha sfornato il sesto assist stagionale: meglio in Serie A hanno fatto soltanto Lukaku con dieci, Nuno Tavares e Pulisic con otto, Leao, Dimarco e Bellanova con sette. Non proprio sei giocatori qualunque. Chirurgico il cross per la testa vincente di Piccoli, sabato scorso a San Siro. E oltre ai ringraziamenti del compagno, si è portato a casa anche i complimenti del tecnico avversario Inzaghi che in sala stampa ha tenuto precisare: «Probabilmente noi non siamo stati impeccabili in quella situazione. Va detto, però, che il terzino del Cagliari è stato molto bravo». Proprio lui, ancora lui, Tommaso Augello, che pur avendo una situazione contrattuale precaria (a due mesi e mezzo dalla scadenza non sembra esserci aria di rinnovo) continua a essere il vero punto fermo nel frenetico viavai lungo la corsia di sinistra rossoblù.

Punto fermo

A suggerire il suo nome al direttore sportivo Bonato era stato Ranieri due estati fa, già l’aveva avuto alla Sampdoria ed è andato a colpo sicuro. Lo stesso Nicola, appena arrivato in Sardegna, ha capito che di lui poteva fidarsi ciecamente e lo ha messo così da subito al centro del progetto, a prescindere dal sistema di gioco. Augello, infatti, è stato il terzino sinistro di riferimento sia nel 3-5-2 che nel 4-2-3-1, gli è capitato anche di sostituire l’esterno alto in situazioni di emergenza o di particolare copertura. Indubbiamente, uno dei giocatori più costanti nel rendimento, per quanto non abbia avuto picchi altissimi, e più affidabili, quindi, in entrambe le fasi. Gambe, tecnica e testa. E a trent’anni (spegnerà trentuno candeline a fine agosto) dimostra di avere una tenuta atletica davvero invidiabile. Per questo, Nicola ha scelto di non risparmiarlo a San Siro (come invece ha fatto con altri), per questo difficilmente farà a meno di lui dopodomani nel match con la Fiorentina che potrebbe sancire la salvezza per il Cagliari, almeno virtualmente.

Il contratto

Gambe, tecnica, testa, tenuta atletica. Ma anche grande professionalità. La dimostra ogni giorno in allenamento, Tommaso Augello, un esempio anche per i più giovani che rispetto a lui, magari, hanno più certezze sul futuro in rossoblù. Il contratto dell’ex doriano scade, infatti, il 30 giugno e non sembrano esserci presupposti per un rinnovo in questo momento. C’era stato un abboccamento prima di Natale che non ha dato vita, però, a una vera e propria trattativa (come, invece, è successo con Zappa e Deiola che si trovavano nella stessa situazione). Augello ha comunque scelto di restare a gennaio, resistendo alle avance del Lecce che gli offriva un signor contratto. Non se l’è sentita di lasciare il Cagliari prima di aver centrato l’obiettivo. O magari, in cuor suo, spera di trovare un accordo last minute e restare nell’Isola. Magari lo spera anche il club rossoblù. Intanto la salvezza, poi si vedrà.

