Prof accoltellata a morte in aula da uno studente  

Saint-Jean-de-Luz. Choc in Francia: un’insegnante di una scuola privata di Saint-Jean-de-Luz, nel sud-ovest del Paese, è stata accoltellata a morte da un suo studente di 16 anni subito fermato dalla polizia e posto in stato di arresto.

La professoressa di 52 anni ieri mattina si trovava in classe assieme ai suoi studenti nell'istituto cattolico Saint-Thomas d'Aquin, nel centro della tranquilla cittadina a pochi chilometri dal confine spagnolo. «È un giorno triste per l’istruzione nazionale», ha dichiarato il ministro dell'Istruzione, Pap Ndiaye, giunto immediatamente sul posto da Parigi assieme al collega responsabile per la Funzione Pubblica, Stanislas Guerini. L'esponente governativo ha annunciato che oggi, alle 15, verrà osservato un minuto di silenzio in tutte le scuole di Francia in omaggio alla prof di spagnolo uccisa mentre faceva lezione.

Lo studente è entrato in classe si è avvicinato all'insegnante e le ha piantato un grosso coltello al petto, senza dire una parola. Gli altri studenti presenti nell’aula sono scappati. L'aggressore è stato fermato nella vicina Bayonne mentre è stata aperta un’inchiesta per omicidio: il ragazzo avrebbe dei disturbi psichici. Esclusa, almeno per ora, la pista del terrorismo.

