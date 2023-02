Produzioni sostenibili, vince Contas 

È sardo il progetto che ha vinto il premio nazionale di Ricerca Ig – Italia Next Dop, promosso da Fondazione Qualivita, col patrocinio di Mps.

Si tratta di “Life green sheep”, presentato dal Consorzio di tutela dell’agnello di Sardegna Igp (Contas) e dall’agenzia Agris Sardegna con il coordinamento del dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari, che promuove azioni di divulgazione e dimostrazione a livello europeo con l’obiettivo di ridurre l’impronta di carbonio della carne e del latte ovino del 12% entro 10 anni nel rispetto della sostenibilità. «Un premio prestigioso che ci onora», afferma il presidente del Contas, Battista Cualbu, «si conferma la sostenibilità dei nostri allevamenti e anche la qualificata rete di ricerca e innovazione, con cui collaboriamo. Il Consorzio è impegnato in importanti progetti per l’ulteriore miglioramento dei nostri allevamenti in chiave ambientale, rappresentando un esempio non solo nazionale ma anche internazionale». Contas è arrivato alla finale anche con Versoa, progetto coordinato dal professor Giuseppe Pulina che certifica la prima carne al mondo a emissioni zero.

