Produzioni differenti, è caos vendemmie 

Sarà una vendemmia a diverse velocità, quella che si sta delineando nel 2023 in Italia, dove a dettare legge come ormai da anni è il meteo sia per quanto riguarda la quantità e la qualità che per i tempi di raccolta. Arrivano puntuali le previsioni del Crea che, con il suo Centro Viticoltura ed Enologia, stimano una campagna in contrazione del 5-10% rispetto al 2022 al Centro-Sud, dovuta agli effetti della malattia peronospora, nemica numero uno della vite, mentre al Nord la situazione produttiva sembra confermare i valori della passata stagione, forse anche con un leggere incremento del 5-10%. Confermato il calo anche in Sardegna, dove però il raccolto è di qualità. Discorso a parte in Romagna dove, soprattutto a causa dei problemi post alluvione, le perdite stimate sono tra il 10 e il 15%.

In perdita

Sofferenze produttive importanti invece per la produzione ottenuta seguendo il metodo biologico, che ha patito maggiormente le condizioni avverse di questa annata con perdite medie del 10%-15% al Centro-Nord, ma con picchi oltre il 50% al Sud. Insomma una vendemmia 2023 poco bio, che sarà ricordata dai romagnoli per la devastazione di intere aree, mentre i viticoltori italiani la ricorderanno per la grandine e l'aggressività di alcune malattie, peronospora in primis.

La ricerca

«La vendemmia - commenta Riccardo Velasco, direttore del Centro Crea - è segnata dalle piogge e dal freddo primaverili, che hanno ritardato la maturazione delle uve posticipando la vendemmia di una settimana rispetto al 2022. Avremo meno produzione del 2022, ma con un interessante profilo aromatico, grazie alle temperature più fresche di questo periodo».

Le malattie

«Tutto il Paese ha sperimentato l'aggressività della peronospora - osserva il ricercatore del Crea Patrick Marcuzzo - ma è soprattutto nel Centro-Sud che si sono verificati i danni maggiori per le insolite precipitazioni primaverili». Dal punto di vista fitosanitario, oltre alla peronospora, spiegano dal Centro, si registrano problemi legati anche alla muffa grigia e alla diffusione della flavescenza dorata mentre appare sotto controllo l'oidio. Lascia, infine, ben sperare la qualità.

