Produzione di sale da riprendere: c’è già il progetto  

E se ce lo mangiassimo, il sale del Molentargius? Decenni dopo la fine della raccolta, quando il prodotto delle Saline era utilizzato per rendere percorribili le strade ghiacciate, l’idea di riprendere una produzione alimentare non è tramontata. Stefano Secci, scelto dal Comune di Quartu come presidente del Parco naturale regionale Molentargius-Saline, questa idea non la esclude affatto, per quanto su questo fronte sia ancora tutto da fare.

Presto sarà bandita la gara pubblica per l’affidamento della concessione, relativa proprio allo sfruttamento del sale. E non necessariamente da gettare sulle strade ghiacciate, tutt’altro. «Non sarebbe certo una produzione in grandi quantità: penso piuttosto a un prodotto di alta qualità», insomma a quelle confezioni di sale da cucina che costano un occhio, ma hanno un mercato. Nei market troviamo anche quello dell’Himalaya, per capirci.

Intanto il Parco sta preparando le vasche di evaporazione dell’acqua salata: da ripulire, hanno bisogno di nuovi argini e di pompe. C’è il progetto esecutivo per il ripristino e l’appalto è già bandito, anche se al momento i lavori sono fermi fino a settembre perché nidificano i fenicotteri. Quelli no, nessuno li mangerà. Il sale tutt’intorno, invece, potremmo presto averlo sulle nostre tavole.

