VaiOnline
Agroalimentare
21 settembre 2025 alle 00:16

Produzione di cibo, opportunità per l’Isola 

Gli esperti: scommessa che si può vincere tra qualità e soluzioni moderne 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il futuro della produzione di cibi in Sardegna è un treno veloce ricco di opportunità su cui saltare subito. Si è parlato di questo e in tanti modi ieri nel convegno “Il food, questo sconosciuto”, all’hotel Regina Margherita, con la moderazione della condirettrice di Videolina Simona de Francisci; tra produzione, ricerca, ma anche logistica e promozione. «Non bisogna avere paura, ma agire con prudenza», è la sintesi di Franco Meloni, presidente del Centro Studi Sardegna e già responsabile di ricerca e sviluppo nei prodotti alimentari. Nel quadro tracciato da Meloni il settore agroalimentare è ancora abbastanza convenzionale: «Domina ancora il lattiero caseario, poi il molitorio e l’ittico, mentre col tempo i prodotti a base vegetale, ricavati da cereali e legumi e sostitutivi di latte e carne, andranno sempre più forte; e poi ci sono le alghe, o il reimpiego dei residui. Tante opportunità da cui possono nascere nuove filiere».

Settore frammentato

I problemi del settore? «È troppo frammentato”, afferma sicuro Pierpaolo Palmas, consulente di aziende agricole. «Spesso con una successione una proprietà si divide, e poi ci sono la denatalità e l’immigrazione». L’invito: «Prendiamo atto delle novità, anche quelle appena nate come l’intelligenza artificiale, e cavalchiamole; perché c’è spesso un ritardo culturale nelle aziende e nelle istituzioni».

Il percorso del mercato

Più ottimistica la prospettiva di Gianni Battacone, docente di Zootecnia all’Università di Sassari: «Ci sono settori in equilibrio, con operatori soddisfatti. Ad esempio quello ovino è sereno, mentre quello suino è più in difficoltà. Il mercato non è mai stabile, proviamo ad anticipare il futuro». Le sfide? «Costi di produzione non eccessivi, alimenti che soddisfino le esigenze nutrizionali. E poi dare sussidi a chi coltiva la terra, davvero». Importanti anche la logistica ed i trasporti: «Purtroppo sono ancora trascurati», ha fatto notare Massimiliano Manca, ingegnere logistico; “invece bisogna puntare a lavorare in amalgama con la produzione, e pianificare meglio, altrimenti aumenteranno i costi».

Aziende e innovazione

Nella mattinata c’è stato tempo anche per far parlare un’azienda innovativa, Cuore dell’Isola: «Portiamo sulle tavole prodotti sardi, buoni, collettivi, etici, semplici e sostenibili. Lavoriamo con le piccole e medie imprese, al momento sono 60. Li aiutiamo a migliorare il prodotto, e scegliere un prezzo che convenga a tutti», raccontava pieno di entusiasmo Antonello Bissiri. Esempi? «Abbiamo lavorato con una famiglia che faceva il pane in cantina, abbiamo aiutato a scegliere gli ingredienti giusti per un sugo, e così via. E non scegliamo solo prodotti tradizionali». E poi ci sono la ricerca e lo sviluppo, per un campo che non deve smettere mai di innovarsi: «Dobbiamo potenziare le filiere attuali ma tenere anche conto che caleranno», ha fatto notare Antonio Scano. «Prima di tutto le proteine vegetali e quelle alternative. Poi il recupero scarti per produrre sostanze chimiche da impiegare nell’agricoltura, nella farmaceutica, e anche nella produzione di energia verde».

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Cagliari, la strada per la felicità

l Gaggini, Spignesi
regione

Lai e Todde, domani il primo faccia a faccia

Al neo segretario del Pd le congratulazioni della presidente: ora il via al confronto 
Giuseppe Meloni
La crisi

Aeroporti nel mirino, i cieli europei nel caos

Decine di voli cancellati e centinaia in ritardo, disagi anche oggi 
Il convegno

«Sulla cybersicurezza la Sardegna è avanti rispetto ad altre regioni»

L’Università di Cagliari in prima linea nella protezione di dati e siti strategici  
Allarme bullismo

«Un insegnante attento può cogliere i segnali e salvare i nostri ragazzi»

La battaglia di una madre che ha perso il figlio: più formazione a scuola contro ogni violenza 
Stefania Piredda
L’intervista

«Ero l’esattore porta a porta, quanta strada fatta a piedi»

La nonna scalza, la prima auto, lo scherzo col Papa: Zigheddu, 87 anni, racconta una vita sempre in marcia 
Piera Serusi