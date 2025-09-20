Produzione di cibo, opportunità per l’Isola 

Il futuro della produzione di cibi in Sardegna è un treno veloce ricco di opportunità su cui saltare subito. Si è parlato di questo e in tanti modi ieri nel convegno “Il food, questo sconosciuto”, all’hotel Regina Margherita, con la moderazione della condirettrice di Videolina Simona de Francisci; tra produzione, ricerca, ma anche logistica e promozione. «Non bisogna avere paura, ma agire con prudenza», è la sintesi di Franco Meloni, presidente del Centro Studi Sardegna e già responsabile di ricerca e sviluppo nei prodotti alimentari. Nel quadro tracciato da Meloni il settore agroalimentare è ancora abbastanza convenzionale: «Domina ancora il lattiero caseario, poi il molitorio e l’ittico, mentre col tempo i prodotti a base vegetale, ricavati da cereali e legumi e sostitutivi di latte e carne, andranno sempre più forte; e poi ci sono le alghe, o il reimpiego dei residui. Tante opportunità da cui possono nascere nuove filiere».

Settore frammentato

I problemi del settore? «È troppo frammentato”, afferma sicuro Pierpaolo Palmas, consulente di aziende agricole. «Spesso con una successione una proprietà si divide, e poi ci sono la denatalità e l’immigrazione». L’invito: «Prendiamo atto delle novità, anche quelle appena nate come l’intelligenza artificiale, e cavalchiamole; perché c’è spesso un ritardo culturale nelle aziende e nelle istituzioni».

Il percorso del mercato

Più ottimistica la prospettiva di Gianni Battacone, docente di Zootecnia all’Università di Sassari: «Ci sono settori in equilibrio, con operatori soddisfatti. Ad esempio quello ovino è sereno, mentre quello suino è più in difficoltà. Il mercato non è mai stabile, proviamo ad anticipare il futuro». Le sfide? «Costi di produzione non eccessivi, alimenti che soddisfino le esigenze nutrizionali. E poi dare sussidi a chi coltiva la terra, davvero». Importanti anche la logistica ed i trasporti: «Purtroppo sono ancora trascurati», ha fatto notare Massimiliano Manca, ingegnere logistico; “invece bisogna puntare a lavorare in amalgama con la produzione, e pianificare meglio, altrimenti aumenteranno i costi».

Aziende e innovazione

Nella mattinata c’è stato tempo anche per far parlare un’azienda innovativa, Cuore dell’Isola: «Portiamo sulle tavole prodotti sardi, buoni, collettivi, etici, semplici e sostenibili. Lavoriamo con le piccole e medie imprese, al momento sono 60. Li aiutiamo a migliorare il prodotto, e scegliere un prezzo che convenga a tutti», raccontava pieno di entusiasmo Antonello Bissiri. Esempi? «Abbiamo lavorato con una famiglia che faceva il pane in cantina, abbiamo aiutato a scegliere gli ingredienti giusti per un sugo, e così via. E non scegliamo solo prodotti tradizionali». E poi ci sono la ricerca e lo sviluppo, per un campo che non deve smettere mai di innovarsi: «Dobbiamo potenziare le filiere attuali ma tenere anche conto che caleranno», ha fatto notare Antonio Scano. «Prima di tutto le proteine vegetali e quelle alternative. Poi il recupero scarti per produrre sostanze chimiche da impiegare nell’agricoltura, nella farmaceutica, e anche nella produzione di energia verde».