Produttori locali  in vetrina  al Macfrut di Rimini  

Produttori locali in vetrina a Rimini per l’edizione 2025 della fiera internazionale Macfrut, conclusa nei giro in scorsi. Fra i protagonisti c’era anche il Distretto rurale di Sant’Isidoro, con diverse aziende ortofrutticole che fanno parte della fondazione costituita dai Comuni di Quartucciu, Quartu e Maracalagonis, e - fra gli altri - Coldiretti insieme a produttori e imprenditori del settore. «La fiera si è conclusa con grande soddisfazione, confermando ancora una volta l’importanza di essere presenti in uno degli appuntamenti fieristici più rilevanti del settore a livello internazionale», commenta il presidente e assessore comunale Carlo Secci.

Durante la manifestazione le imprese del Distretto hanno avuto l’opportunità di presentare la qualità e la varietà delle produzioni locali, frutto di un’agricoltura che punta su sostenibilità, innovazione e valorizzazione del territorio. «Un’attenzione particolare è stata rivolta allo sviluppo della filiera della patata, un progetto strategico per il Distretto che sta prendendo forma grazie ai nuovi campi sperimentali e all’introduzione di varietà innovative», racconta Secci.

Un segnale concreto - dopo la partecipazione al Vinitaly - dell’impegno della fondazione nel sostenere la crescita e la visibilità delle realtà produttive locali. «Uno degli scopi del Distretto», conclude Secci, «è anche quello di accompagnare le aziende agricole a fiere internazionali come quella di Rimini dove hanno potuto partecipare a seminari, vedere nuove realtà produttive, confrontarsi con altri operatori del settore e in particolare definire collaborazioni commerciali”.

