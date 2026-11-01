Produttori di carciofi in crisi 

Produttori di carciofo spinoso in crisi: prima il caldo torrido che ha distrutto le produzioni e ora il caro carburante complica la vendita di quelle piantate in ritardo.

I disagi

Le campagne del Sulcis stanno vivendo un periodo altalenante. Dal punto di vista idrico la situazione pare essere sotto controllo, grazie ai 31 milioni di metri cubi presenti nell’invaso di Monte Pranu, se paragonati ai soli 10 dello stesso periodo del 2025. Il tutto grazie alle abbondanti piogge dello scorso inverno, con una percentuale del 64 per cento di riempimento. «Dal punto di vista dell’acqua non abbiamo problemi – conferma Patrizio Cui della Sulcis Agricola di Masainas, ovvio che se la pioggia non arriva la situazione potrebbe cambiare. Ma la preoccupazione è dovuta all’aumento dei costi del carburante che farà aumentare quello di spedizione. Problema che si unisce a quello del caldo torrido di questa estate che ci ha costretto a reimpiantare quasi il 90 dei bulbi del carciofo, con ritardi della produzione di circa quaranta giorni».

I tempi

Situazione simile anche a Giba, come spiega Samuel Caboni: «Visto il caldo di giugno e prima parte di luglio – dice - ho preferito ritardare direttamente la piantagione dei bulbi a fine luglio. Il caldo ha rallentato la produzione, ma almeno siamo riusciti a non perderli. Adesso speriamo in un leggero calo delle temperature per poter iniziare il taglio . Purtroppo dovrò fare i conti con l’aumento dei costi dovuti al caro gasolio, visto che il mio carciofo biologico viene spedito nel mercato tedesco e svizzero». Molto preoccupato anche Michele Virdis, produttore di Sant’Anna Arresi: «Ho già perso oltre 100 mila bulbi piantati a metà giugno per il caldo e sono stato costretto a reimpiantarli a fine luglio – racconta – questo ha fatto slittare la produzione e il taglio, che dovremo iniziare a metà novembre, sperando in un calo delle temperature, ma anche nell’arrivo della pioggia. E a questo si aggiungono i rincari per i trasporti. Dalle informazioni ricevute ipotizziamo che per un trasporto di 24 pedane che ci costava circa 2.000 euro, adesso ne andremo a pagare quasi 2800, con un rincaro del 40 per cento. Dobbiamo sperare anche in una buona qualità, con l’incognita del prezzo di vendita che varia in base alle condizioni climatiche e alla qualità del prodotto».

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