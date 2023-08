Prodotti tipici, la denuncia dei croceristi 

Erano convinti di aver acquistato i prodotti dell’eccellenza gastronomica isolana, gli stessi che avevano assaggiato prima di risalire nella grande nave da crociera, quando erano sbarcati per visitare la città. Peccato che poi, una volta finita la vacanza e tornati a casa, dei gruppi di turisti hanno scoperto che la merce recapitata a casa sarebbe stata completamente diversa da quella concordata. Nel mirino della Procura è finita adesso una società cagliaritana che aveva allestito, nei pressi di via Roma, un chioschetto addobbato con bandiere dei quattro mori, con all’interno hostess in abiti tradizionali e musica di launeddas e organetti. Un punto per far conoscere e assaggiare le specialità Dop e Docg più esclusive e costose del mercato regionale, ma dove i vacanzieri potevano anche acquistare per farseli poi spedire direttamente a casa.

La truffa ai crocieristi

Ha tutta l’aria della truffa, se non addirittura della frode in commercio, la disavventura capitata ad alcuni gruppi di croceristi sbarcati l’estate scorsa a Cagliari (ma denunce sono arrivate anche in autunno), vittime di uno dei più classici raggiri: il cosiddetto “pacco”. Finita la vacanza, tornati a casa, ad aspettarli c’era la confezione di prodotti acquistata nell’Isola prima di ripartire. Peccato che dentro il pacco non c'era il Fiore Sardo ma un anonimo formaggio stagionato, niente Nepente di Oliena o pregiato Vermentino di Gallura, ma vini dalle etichette sconosciute e irrintracciabili, prive di ogni indicazione di provenienza e di imbottigliamento. In alcune c’era anche la bottarga confezionata sottovuoto, ma senza gli estremi di quale fosse l’azienda produttrice e l’area di provenienza del pescato. Insomma, a fronte di 150 o anche 200 euro di presunti prodotti d’eccellenza acquistati, i malcapitati avrebbero ricevuto merce per poche decine di euro.

La denuncia

A presentare la denuncia, a settembre dello scorso anno, erano stati un gruppo di croceristi romagnoli e veneti che avevano acquistato gli alimenti tipici nel chioschetto ambulante allestito in via Roma, proprio nei pressi di piazza Matteotti. L’indagine era stata assegnata alla sostituta procuratrice Maria Virginia Boi (poi riassegnata quando la pm è stata trasferita). All'inizio il fascicolo era stato iscritto contro ignoti, ma nelle ultime la polizia giudiziari avrebbe individuato i titolari della società che aveva pagato e ottenuto l’uso dello spazio pubblico per allestire il chiosco. Oltre all’ipotesi di truffa c’è anche quella di frode in commercio per le etichette non regolari e per i prodotti sfusi consegnati senza indicazione di provenienza.

