Prodotti scaduti, pesante sanzione per una pasticceria 

Blitz dei carabinieri del Nas di Sassari in una pasticceria del territorio di Tortolì. Nell’ambito di una costante attività finalizzata a garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute dei consumatori, i militari del Nucleo antisofisticazione si sono presentati nell’esercizio commerciale dove hanno rinvenuto prodotti scaduti custoditi nei frigoriferi. Al culmine dell’intervento del personale in forza al reparto specializzato, la proprietà ha ricevuto un verbale salato. I controlli risalgono a qualche giorno fa. Durante una delle consuete ispezioni, i carabinieri hanno sequestrato una quantità di prodotti conservata oltre la scadenza indicata sulla confezione. A quel punto, i militari hanno verbalizzato le irregolarità e proceduto nel rispetto dei regolamenti in vigore. Alla luce del rinvenimento, agli accertatori non è rimasto altro da fare che comminare una sanzione amministrativa. (ro. se.)

