Prodotti locali nelle scuole,  torna il progetto “Mensarda” 

L’Anci, Laore, diversi sindaci, produttori locali e Mercato Ortofrutticolo di Sestu, tutti uniti per una missione importante: portare il cibo sano nelle mense scolastiche. È il progetto Mensarda, presentato ieri a Casa Ofelia e realizzato in collaborazione col Comune di Sestu.

«Le mense scolastiche rappresentano una parte importante del progetto educativo per le nuove generazioni ha spiegato la sindaca Paola Secci -. Mangiare prodotti sani, a km zero e della filiera corta è fondamentale per promuovere le nostre peculiarità. Già da otto anni, negli appalti del Comune, abbiamo dato valore a questi criteri». Nelle scuole elementari sestesi ben 602 bambini usufruiscono del servizio mensa, e poi ci sono 105 adulti tra docenti e ausiliari. Presenti all’incontro diversi sindaci del Campidano, Parteolla, Trexenta. «Sestu è un comune ad alta vocazione agricola e nel nostro territorio si trovano il più grande mercato ortofrutticolo dell’isola e diverse cooperative, di cui una biologica. Aiutare il mondo agricolo è un obiettivo della nostra amministrazione», ha concluso la sindaca.

Tra i principali attori c’è il Mercato Ortofrutticolo, che vende la frutta e verdura coltivate da 1500 agricoltori. «Uno degli obiettivi che ci poniamo – ha detto il direttore Giorgio Licheri - è incentivare nelle scuole il consumo dei prodotti ortofrutticoli del territorio. Il mercato garantisce la distribuzione rapida dei prodotti ortofrutticoli a poche ore di distanza dalla raccolta alla tavola».

