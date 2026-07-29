Prodotti locali al festival del folclore 

Balli, musica e costumi tradizionali. E anche pane, formaggi, miele e altri prodotti della terra. Coldiretti e Campagna amica Nuoro Ogliastra hanno preso parte alla 27esima edizione dell’Ufi Fest, festival nazionale del folklore che per due serate ha trasformato Macomer in una grande vetrina delle eccellenze locali. Accanto ai gruppi arrivati da Lazio, Campania, Molise, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sardegna, i produttori hanno portato in piazza i sapori dell’Isola, offrendo ai tanti visitatori prodotti a chilometro zero. «Manifestazioni come questa dimostrano che agricoltura e cultura popolare parlano la stessa lingua: quella delle comunità, delle tradizioni e delle radici – evidenziano il presidente e il direttore di Coldiretti Nuoro Ogliastra, Leonardo Salis e Alessandro Serra – portare le aziende di Campagna amica in eventi di richiamo significa creare occasioni concrete di promozione per le imprese agricole, offrendo allo stesso tempo ai visitatori un’esperienza completa, dove il patrimonio culturale si intreccia con quello enogastronomico». Aggiunge Antonio Madeddu, responsabile di Campagna Amica Nuoro Ogliastra: «Ogni appuntamento è occasione per mettere in contatto diretto produttori e consumatori».

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