VaiOnline
Macomer.
30 luglio 2026 alle 00:48

Prodotti locali al festival del folclore 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Balli, musica e costumi tradizionali. E anche pane, formaggi, miele e altri prodotti della terra. Coldiretti e Campagna amica Nuoro Ogliastra hanno preso parte alla 27esima edizione dell’Ufi Fest, festival nazionale del folklore che per due serate ha trasformato Macomer in una grande vetrina delle eccellenze locali. Accanto ai gruppi arrivati da Lazio, Campania, Molise, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sardegna, i produttori hanno portato in piazza i sapori dell’Isola, offrendo ai tanti visitatori prodotti a chilometro zero. «Manifestazioni come questa dimostrano che agricoltura e cultura popolare parlano la stessa lingua: quella delle comunità, delle tradizioni e delle radici – evidenziano il presidente e il direttore di Coldiretti Nuoro Ogliastra, Leonardo Salis e Alessandro Serra – portare le aziende di Campagna amica in eventi di richiamo significa creare occasioni concrete di promozione per le imprese agricole, offrendo allo stesso tempo ai visitatori un’esperienza completa, dove il patrimonio culturale si intreccia con quello enogastronomico». Aggiunge Antonio Madeddu, responsabile di Campagna Amica Nuoro Ogliastra: «Ogni appuntamento è occasione per mettere in contatto diretto produttori e consumatori».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

A oggi non esiste uno studio sugli eventuali effetti in Sardegna, «ma sarebbe necessario»

«Il verdetto degli scienziati: il solare altera il microclima»

Il monito di Giuseppe Pulina, docente dell’Università di Sassari: «Le modifiche al bilancio energetico locale sono una criticità» 
Al. Car.
L’allarme

L’Isola della marijuana: c’è il 59% delle piante sequestrate in tutta Italia

Attività di polizia, numeri inquietanti: 121mila arbusti sui 206mila totali  
Enrico Fresu
L’inchiesta.

I “droni sardi” all’Antimafia

Andrea Busia
La tragedia

«Simone ci chiede di continuare  a vivere anche per lui»

Bari Sardo, l’omelia del parroco  La madre dell’ucciso: grazie a tutti 
Roberto Secci
Le strade

Riaperti i viadotti sulla 131 Dcn Le gallerie? Nel ‘27

Si può passare nel tunnel di Siniscola ma per Nuoro e Sedilo c’è da attendere 
Fabio Ledda
Vicenza

«Il reporter si è fatto l’attentato da sé»

I Pm: il 20enne comprò online le bombole incendiate a maggio sotto casa sua 