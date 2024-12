Prodotti ittici senza documentazione: raffica di sanzioni in ristoranti e pescherie 

C’è chi non aveva la documentazione sui prodotti ittici in vendita, chi aveva dichiarato un peso inesatto sulle seppie, chi non rispettava le norme igienico sanitarie. L’operazione Natale sicuro per i consumatori, portato avanti dalla Guardia Costiera anche a Cagliari e nel territorio di competenza, da Arbatax a Bosa, ha fatto registrare numeri importanti: su 42 controlli sono stati riscontrati 16 illeciti amministrativi e uno penale. La cifra delle sanzioni ha superato i 26mila euro con il sequestro di 845 chili di prodotti ittici.

A finire nel mirino sono stati ristornati, centri all’ingrosso e pescherie. Tra le principali irregolarità quelle delle mancata “tracciabilità”: i prodotti in vendita o conservati non avevano la documentazione corretta sulla loro provenienza. In alcuni locali ispezionati inoltre sono emerse carenze nelle certificazioni sul rispetto delle norme igienico sanitarie. La Capitaneria ha inoltre effettuato dei controlli su pescherecci: in un caso il personale stava pescando senza la licenza.

Un controllo ha fatto scattare la denuncia penale perché i prodotti ittici presenti nelle celle frigo aveva una temperatura più bassa rispetto a quanto previsto e non c’era la documentazione relativa al congelamento. L’operazione della Guardia Costiera aveva lo scopo di garantire la qualità dei prodotti che arrivano sulle tavole dei consumatori e il rispetto delle disposizioni nazionali e internazionali in materia di tutela delle risorse ittiche e dell’ambiente marino evitandone il depauperamento. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA