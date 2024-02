Prodotti Dop e Igp, stop alle imitazioni 

Stop alla registrazione di menzioni tradizionali identiche o che richiamino nomi di Dop e Igp, come nel caso del Prošek, il vino croato che evoca il Prosecco italiano. L'eurocamera ha dato il via libera definitiva alla riforma delle norme dell'Ue che regolano la protezione delle Indicazioni Geografiche (IG) per il vino, le bevande alcoliche e i prodotti agricoli.

Sarà quindi obbligatorio indicare il nome del produttore sull'etichetta di una Denominazione di Origine Protetta (Dop) o di una Indicazione Geografica Protetta (Igp), al fine di garantire la massima trasparenza ai consumatori. «L'obiettivo è quello di difendere i prodotti certificati dai tentativi di imitazione ed emulazione», ha precisato soddisfatto il Ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Ma, soprattutto è «una risposta alle domande degli agricoltori» riguardo ai prezzi dei loro prodotti, ha spiegato l'eurodeputato del Pd, Paolo De Castro, relatore del testo. Esultano le associazioni. Perché la riforma va a tutelare «il primato italiano con 892 prodotti riconosciuti, tra alimentari, vini e liquori, che sviluppano un valore di oltre 20 miliardi di euro», spiega il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini.

RIPRODUZIONE RISERVATA