Prodotti contraffatti, ambulante denunciato dai carabinieri 

Trasportava in un’auto carica all'inverosimile numerosi prodotti contraffatti quando è stato fermato tra le strade di Orune dai carabinieri della compagnia di Bitti. Un ambulante di 44 anni, originario di Napoli, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Nuoro per il reato di commercio di prodotti con segni falsi. Perché, da quanto emerge dall’attività investigativa condotta dai militari, l’uomo aveva con sé lampade a led, tagliaerba, asciugacapelli e tanti altri prodotti di varie categorie merceologiche sui quali erano stati applicati segni distintivi e marchi di aziende rinomate sul mercato, così da agevolare la vendita degli articoli a prezzi maggiorati. Dai primi accertamenti effettuati, il personale dell’Arma ha appurato che i prodotti trasportati sul bazar a quattro ruote provenivano da un negozio cinese con sede a Napoli. L’auto in transito tra i vicoli di Orune è stata fermata durante uno dei consueti posti di blocco organizzati sul territorio. Il mezzo così carico ha insospettito i militari che hanno proceduto a una perquisizione più approfondita. All’interno i carabinieri hanno trovato decine di prodotti tutti recanti falsi marchi di note griffe della moda e del settore del bricolage. È così scattato il sequestro della merce e l’ambulante in trasferta è stato denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria in attesa degli sviluppi del procedimento penale cui verrà sottoposto. (ro. se.)

