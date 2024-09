«Prodotti a km zero, serve una svolta» 

«Molte richieste e pochi prodotti: il cibo a Km zero sulle mense scolastiche e ospedaliere ha fatto molto strada, ma i limiti da superare sono ancora tanti». L’assessore all’Agricoltura e attività produttive di Sanluri, Paolo Usai, spiega che «la scelta di mangiare prodotti locali ha portato notevoli vantaggi sia ai consumatori sia ai produttori, dobbiamo ora superare la convinzione che si tratti di un cibo d’élite e la tendenza che il caro prezzi faccia ripiegare sugli alimenti della grande industria». Punto di partenza è riprendere il cammino dei prodotti del grano locale, come il civraxu di Sanluri.

Il granaio d’Italia

«Chiuso il lungo percorso di elaborazioni e ricerche storiche – ricorda Usai – con l’ottenimento del marchio collettivo di qualità nel 2019, la prima considerazione è che 10 anni fa siamo partiti con una decina di agricoltori pronti alla trasformazione dai campi alla tavola. Solo due ce l’hanno fatta». Usai ricorda che «il pane e la pasta locale sono richiesti, ma sul mercato non ci sono, sulle mense non arrivano, i gestori sono attratti dal basso costo dell’industria». La strada è ancora lunga, ma vale la pena continuare. Come? «Sensibilizzando gli agricoltori a diventare imprenditori. Il Comune, come ha sempre fatto, continuerà a sostenerli». Il nuovo percorso inizia con l’incontro di venerdì, al teatro, alle 16, con gli enti interessati. «L’impegno è il riconoscimento al civraxu del marchio “Indicazione geografica protetta” (Igp) dall’Unione europea. Requisito essenziale è che almeno una delle fasi di produzione, trasformazione e/o elaborazione avvenga in una precisa area geografica che noi abbiamo individuato con l’areale che va da Santa Giusta all’Iglesiente. Non a caso: l’area in un passato lontano era conosciuta come “granaio d'Italia”.

Progetto condiviso

A volerlo, soprattutto a crederci, sono tanti. Uno degli agricoltori che non si è arreso alla scommessa di fare impresa, Paolo Floris, racconta: «Dalla terra alla tavola, non è una passeggiata, c’è tanto lavoro. Ma si può. A Londra gli alunni mangiano i mallorredus prodotti col grano di Sanluri, nelle scuole di Sanluri no». Paola Ugas di Laore: «La Regione mette a disposizione del mondo agricolo un’assistenza continua e pratica. Ampliare la base e fare rete oggi è più che mai indispensabile». Salvatore Pau, presidente della sezione locale, del direttivo regionale e provinciale Coldiretti: «Il mercato è attratto dal basso costo dei prodotti, ma esiste anche una fetta che richiede qualità e genuinità, mercato che attualmente non riesce a trovare ampia soddisfazione. Ben vengano iniziative come quelle del civraxu».

