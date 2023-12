Prodi lancia Schlein: lei può federare il centrosinistra 

Ogni momento ha il suo federatore, e «io credo che Elly Schlein lo possa benissimo essere». Il problema è «di farsi federare». Lo ha detto Romano Prodi a margine del Forum del Pd sull'Europa chi chiedeva se Schlein potesse essere federatrice del centrosinistra.

«Questa assemblea ha dato delle linee di equilibrio. Ci sono le condizioni perché possa avvenire. È chiaro che a questo punto il Partito Democratico dovrà presentarsi alle Europee con una squadra che rappresenti non la struttura interna e che non usi le candidature come premio di consolazione, che pure è legittimo, ma come la costruzione di una classe dirigente che adagio adagio diventi leader nell'ambito europeo». Dall’ex premier ulivista arriva anche una stoccata a Fratelli d’Italia: «Quando chiamate Musk o Vox, questo vuol dire che vivete in un mondo diverso, statevene nel mondo diverso. Quello è quello che io penso. Poi siccome hanno avuto il buon senso di non invitarmi, non mi sono posto il problema. A Meloni però dico: decida se stare con Bruxelles o con Budapest».

Al Forum dei Dem quindi è intervenuta proprio la Schlein: «Ha detto Prodi che bisogna far ripartire l'ascensore sociale. Questo è fondamentale, il modello di sviluppo di questi decenni è insostenibile, c'è la consapevolezza ma non le politiche, il nostro compito è indicare quelle politiche, non partiamo da zero».

Quindi ha marcato il campo: «Noi siamo quelli per il salario minimo e che dicono no ai paradisi fiscali senza palme in Ue», ha chiosato Schlein. «Siamo quelli che si battono per i diritti dei lavoratori. Basta con gli stage gratuiti: sono una nuova forma di sfruttamento».

