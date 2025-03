Prodi: ho fatto uno sbaglio ma non strumentalizzatelo 

Roma. L’ex premier Romano Prodi torna sulla lite con la giornalista di Mediaset Lavinia Orefici sul manifesto di Ventotene e, dopo il nuovo video che lo ritrae mentre le tira una ciocca di capelli, ammette l’errore, ma respingendo le strumentalizzazioni. «Il gesto che ho compiuto appartiene ad una mia gestualità familiare - spiega - Mi sono reso conto, vedendo le riprese, di aver trasportato quasi meccanicamente quel gesto in un ambito diverso. Ho commesso un errore e di questo mi dispiaccio. Ma è evidente dalle immagini e dall'audio che non ho mai inteso aggredire, tantomeno intimidire la cronista».

Prodi quindi rivendica «la propria storia e onorabilità» affermando di «non accettare strumentalizzazioni. Come se un'intera vita non contasse, e il futuro non esistesse». Ma la polemica non si placar. Matteo Salvini pubblica il «video che sbugiarda Prodi e la sinistra» e punta il dito: «Ah, e il “patriarcato”? Che cosa dicono le anime belle della sinistra, quelli “buoni e giusti” sempre col ditino alzato? Come al solito taceranno. Vergogna». Daniela Santanchè fa un parallelo con i recenti insulti rivolti da Giovanni Donzelli (FdI) a un giornalista del Fatto Quotidiano: «Una parolaccia di destra indigna più di una tirata di capelli a una donna. Così la libertà di stampa di sinistra assolve Prodi ma condanna Donzelli». E l’azzurro Pietro Pittalis stigmatizza l’assenza di condanne nel centrosinistra «a chi si arroga il diritto di tirare i capelli, solo perché si chiama Romano Prodi». L’ex premier, intanto, incontra in mattinata la delegazione Pd a Bruxelles, che si stringe al suo fianco in una foto ricordo. «Noi stiamo con Romano Prodi», scrive su X l’eurodeputato Giorgio Gori.

