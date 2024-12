Prodi e Delrio riuniscono gli ex Ppi 

Si chiama “Comunità democratica” l'associazione che il 18 gennaio a Milano verrà lanciata da un nutrito gruppo di politici, amministratori locali, studiosi e professori di area cattolica, con lo scopo di ridare voce pubblica alla cultura politica cattolico-democratica, negli ultimi anni divenuta afona a livello politico. A promuovere l'iniziativa il senatore del Pd Graziano Delrio, in un evento in cui parleranno alcuni padri nobili dei “cattolici adulti”, come Romano Prodi e Pierluigi Castagnetti; intellettuali d'area come l’ex direttore dell’Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini; e una rete di personalità del mondo culturale e politico.

Delrio chiarisce che Comunità democratica «è un’associazione, non una corrente del Pd». Certo, nasce «senza ambiguità all'interno del centrosinistra» e non ipotizza la nascita di un partito cattolico al centro dei due poli. Semmai intende rappresentare «una sorgente di pensiero» con due obiettivi: ridare voce pubblica al cattolicesimo democratico, ma anche ridare capacità di proposta al centrosinistra sui grandi problemi che affliggono il Paese, come la crisi demografica che metterà a repentaglio il welfare, o un grande ripensamento della sanità, o anche la rigenerazione delle città e delle periferie.

Due i cardini, spiega Delrio: «Un ritorno allo spirito coraggioso degasperiamo sull'Europa, con una cessione di sovranità all'Europa; dall'altro lato l'autonomismo di Sturzo, con un municipalismo spinto» alternativo al neo-centralismo regionale. L’intervento di Ruffini riporta in auge le voci che lo indicano come possibile aggregatore di un'area di centro. Ma l'idea non sarebbe quella di lanciare la sua leadership, bensì dar vita a una rete di personalità disposte ad impegnarsi, tra cui molti amministratori locali e sindaci.

Parteciperanno anche vari esponenti del Pd, come Lorenzo Guerini o Simona Malpezzi. Ma ci sarà anche la neo-governatrice umbra Stefania Proietti, che in tasca non ha tessere. Dalla segreteria Dem l'annuncio non è stato commentato. Altri esponenti dell'area liberal democratica per ora osservano. Osvaldo Napoli (Azione) definisce «degna di rilievo» l'iniziativa con la quale, se si sviluppasse all'esterno del Pd, Azione «potrebbe essere aperta al confronto». E analoghe sono le parole di Enrico Borghi, di Iv. Insomma, qualcuno pensa a una nuova Margherita, o a un Patto repubblicano.

