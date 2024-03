Prodi a Pd e M5S: per vincere dovete accordarvi 

«Se volete vincere dovete mettervi d’accordo, se volete perdere continuate così». Lo ha detto l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi al presidente del M5S Giuseppe Conte alla presentazione del libro “Capocrazia” di Michele Ainis, parlando delle alleanze nel campo largo. E alla presentatrice, che chiedeva come potesse nascere l’alleanza del campo largo, Prodi ha risposto: «La risposta non è nel libro di Ainis ma nel cervello di Conte». «Magari fosse nel mio cervello, lo avremmo già risolto», gli ha replicato Conte, che però su un’intesa strutturale con I Dem resta tiepido: «Qual è il tema vero delle alleanze? In Sardegna c’era un progetto credibile e serio. Abbiamo stravinto. All’indomani di quella vicenda ho letto che qualcuno ha detto “con Conte dobbiamo cominciare a parlare” ma in campagna elettorale sono stato cannoneggiato io e il M5s, dipinti come la iattura, il disastro del sistema italiano». La differenza di vedute sulla coalizione si vede anche dalle posizioni sulla legge elettorale. Per Conte «non rimane che tornare a un proporzionale con una soglia di sbarramento seria e una preferenza per evitare che si creino meccanismi di giochi di cordate», e Prodi gli ricorda che «l’uninominale obbliga al raggruppamento, a creare coalizioni più omogenee».

