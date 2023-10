prodezza allo scadere di Matteo argiolas la corazzata tempio ruzzola a villasimius 

Villasimius 1

Tempio 0

Villasimius (4-2-3-1) : Arrus, Zedda (48’ pt Marci), Loi, Magnin, Mancusi, Rinino (7’ st Savage), Argiolas (45’ st Sanna), Melis, Camba, Kassama (14’ st Miranda), Ghiani (32’ st Mauro). In panchina Kirby, Taricco, Matta, Cireddu. Allenatore Manunza.

Tempio (4-3-3) : D’Abrosca, Sanna, Arca, Pinna, Gomez, Demurtas, Bulla (11’ st Donati), Gallo (46’ st Cooradduzza), Igene (11’ st Virdis), Roccuzzo, Aiana. In panchina Pittalis, Zappareddu, Latte, Masia, Dias, Fois. Allenatore Cantara.

Arbitro : Dascola di Cagliari.

Rete : nel secondo tempo 41’ Matteo Argiolas.

Note : espulso Pittalis dalla panchina al 21’; ammoniti Rinino e Camba (Villasimius).

Villasimius. Con una rete di Matteo Argiolas nel finale il Villasimius conquista tre punti d’oro contro la corazzata Tempio. La squadra di Nicola Manunza aggancia in terza posizione Li Punti e Ghilarza. Gli ospiti, che hanno disputato una partita di qualità, scivolano al settimo posto. Il tecnico Manunza schiera i suoi uomini col solito 4-2-3-1. Esterni alti Kassama a destra e Argiolas sull’altra corsia. In mezzo ai due, Ghiani e Camba punta centrale. Galletti col 4-3-3 con Igene davanti supportato dall’ottimo Gomez e dall’esperto Aiaina.

Primo tempo

La gara è stata tutto sommato equilibrata tra due formazioni che giocano al calcio, palla a terra e con ottime trame. Nel primo tempo il Villasimius si rende pericoloso con una deviazione area di Camba, salvata sulla linea da Gomez. Al 17’ Argiolas si libera di Arca, si accentra e calcia col sinistro, un difensore ospite salva. Al 23’ punizione di Aiana dal limite, la palla colpisce il palo. Al 43’ Roccuzzo calcia sul fondo.

Ripresa

Al 14’ i sarrabesi protestano per una rete annullata a Camba per fuorigioco. Al 15’ Gomez non trova lo specchio. Al 24’ Arrus devia in angolo su conclusione di Virdis. Al 41’ la rete: sventagliata di Miranda, un difensore del Tempio sbaglia l’intervento nel tentativo di chiudere la diagonale, Argiolas entra in area e insacca.

RIPRODUZIONE RISERVATA