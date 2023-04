Procure sguarnite e carichi pesantiManca oltre il 40% dei magistrati 

Il procuratore generale Luigi Patronaggio disegna un quadro allarmante per tutti gli uffici giudiziari sardi. Grave la situazione della Corte di Appello di Cagliari «con una scopertura del personale di magistratura pari al 44%. Sono previsti 27 magistrati. Ma attualmente lavorano in 15». Non va meglio alle procure di Nuoro e Tempio «che hanno, sul fronte del personale amministrativo, vuoti di organico, rispettivamente, del 51,3% e del 47,6%. Diciannove amministrativi presenti a fronte dei 39 previsti a Nuoro e 11, a fronte dei 21 previsti, a Tempio.

Il magistrato, impegnato per tanti anni nella lotta contro la mafia, ha partecipato alla sessione di lavori che ha aperto la due giorni, nella sala “Giorgio Pisano” del gruppo editoriale dell’Unione Sarda, su giustizia e insularità. È intervenuto in videoconferenza. Non riesce a tornare a Cagliari dalla sua Sicilia, dove ha trascorso le feste di Pasqua, per la difficoltà di trovare posti in aereo. Per questo capisce benissimo quali siano gli svantaggi legati all’insularità. Svantaggi che rallentano anche il settore della giustizia come dimostrano i dati illustrati.

Le emergenze

«I carichi di lavoro dei singoli magistrati cambiano sensibilmente nei diversi uffici, incidendo negativamente sulla qualità e quantità del servizio reso. Solo per fare degli esempi: il carico medio di un sostituto procuratore a Cagliari è di 729 fascicoli, a Tempio è di 465, mentre a Lanusei e Sassari si assesta a meno di 300 e a Nuoro a poco più di 100 fascicoli».

L’elenco delle emergenze è lunghissimo e corrisponde ad un corposo cahier de doleance : «Il Tribunale di Cagliari ha scoperture pari al 23,3%. La Corte d’Appello di Sassari è al 30%, Lanusei al 33. Il concorso per la Procura della repubblica del centro ogliastrino per due volte non ha prodotto risultati. Non si può fare ricorso alle piante organiche flessibili e ad altri istituti che risultano inapplicabili a causa delle strade interne e dei collegamenti con la penisola molto difficili. Impossibile avere la disponibilità di un magistrato da altre regioni: dovrebbe trovarsi un alloggio in Sardegna. Per non parlare del personale amministrativo».