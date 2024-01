Procuratore, quattro candidati  

Tirare avanti senza procuratore non è facile. L’Ogliastra è sguarnita da quasi un anno e mezzo ma ora la svolta è cosa concreta. Al Csm sono pervenute quattro candidature: si tratta di Paola Dal Monte, di Enrico Colagreco e di due magistrati che hanno già lavorato da sostituti a Lanusei: Daniele Rosa e Andrea Schirra. Secondo i ben informati da qui il nome del nuovo procuratore capo verrà fuori di sicuro.

Le manifestazioni di interesse per la successione a Biagio Mazzeo, trasferito ad Asti a otttobre del 2022, sono raddoppiate rispetto al tentativo precedente in cui si erano proposti Sergio De Nicola, sostituto procuratore generale a Cagliari, ed Ester Nocera, sostituto a Firenze. Non se n’è fatto nulla e dunque il Csm ha aperto il nuovo bando e ora per raccogliere l’eredità del procuratore originario di Maratea c’è la fila. Verosimile che il nuovo capo della Procura s’insedierà prima dell’estate.

Poltrona vuota

Una volta salutato Biagio Mazzeo in Procura era arrivato Andrea Schirra. Il magistrato cagliaritano ha operato per pochi mesi al palazzo di via Marconi. Schirra aveva trovato in servizio l’unica sostituta rimasta in forze dopo l’addio di Gualtiero Battisti, anch’egli trasferito in Piemonte, ma ad Alessandria. Dopo due mesi di lavoro Schirra è rientrato a Cagliari, dove è magistrato requirente in Procura generale. Attualmente la Procura è retta da Giovanna Morra, facente funzioni, con Valentina Vitolo sostituto. Scoperte anche due caselle su tre nel ruolo di vice procuratore onorario: al momento operativo soltanto Daniele Loi. Si risolverà prima la procedura per la presidenza del Tribunale, che ora è retto dalla facente funzioni, Paola Murru. A primavera il Csm annuncerà il successore di Paolo Cannas: l’unica candidatura è quella di Nicola Caschili, giudice a Cagliari.

L’attesa

L’Ogliastra attende la decisione del Csm. Tra gli addetti ai lavori la prudenza è massima. Il presidente del Consiglio dell’Ordine, Vito Cofano, si è riservato un intervento. La prossima settimana, riferirà agli avvocati sull’incontro in Corte d’appello a Cagliari dove, alla presenza del procuratore generale, Luigi Patronaggio, è stato ricevuto dalla presidente, Gemma Cucca.

RIPRODUZIONE RISERVATA