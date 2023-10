Procuratore, c’è una speranza 

Sergio De Nicola, sostituto procuratore generale a Cagliari, è stato in audizione davanti alla commissione del Consiglio superiore della magistratura. È sua l’unica candidatura per guidare gli uffici che, da tempo, lavorano con organici dimezzati. La Procura di Lanusei manca della figura apicale da ottobre 2022, quando Biagio Mazzeo è stato nominato procuratore di Asti. La Procura è retta, in qualità di facente funzioni, da Giovanna Morra con Valentina Vitolo sostituto, entrambe di prima nomina. Scoperte anche due caselle su tre nel ruolo di vice procuratore onorario: al momento è operativo soltanto Daniele Loi. Quindi i numeri dicono che mancano tre figure sulle sei previste dalla pianta organica.

Gli avvocati

Vito Cofano, 48 anni, presidente dell’Ordine degli avvocati di Lanusei, ha scritto una nota al Csm. «Abbiamo chiesto di accelerare i tempi sulla procedura, anche perché le magistrate Morra e Vitolo, che stanno svolgendo un lavoro encomiabile, da sole non possono andare avanti. È un concetto che abbiamo ribadito più volte in sede istituzionale: manca la figura apicale anche per una miglior organizzazione del lavoro». Il Tribunale è pure senza presidente, dopo che il primo bando è andato deserto. Per candidarsi alla carica c’è tempo fino al 16 novembre. «Nella nota al Csm - aggiunge il presidente del Foro - abbiamo sollecitato anche la pubblicazione del bando per il presidente e questo è avvenuto e poi abbiamo chiesto anche la nomina dei giudici di pace di Lanusei e Tortolì, rappresentando pure la cronica carenza magistrati». Fabrizio Demurtas (56) è il presidente della Camera penale di Lanusei: «La Procura è retta da due bravissime magistrate, che con la nomina del procuratore capo beneficerebbero della presenza di una figura con maggiore esperienza. In più c’è un validissimo vice procuratore onorario, ma anche in questo caso mancano all’appello due figure».

Il sindaco

Davide Burchi (45), sindaco di Lanusei e avvocato: «Aspettiamo che quanto prima venga nominato il nuovo procuratore come anche il presidente del Tribunale. Le figure apicali sono sempre importanti, sebbene Giovanna Morra e Valentina Vitolo stiano conducendo un lavoro egregio».

RIPRODUZIONE RISERVATA